وعلّلت القاضية إيلين كانون، التي تشرف على محاكمة ترمب في فلوريدا، رفضها القضية على أساس أن "تعيين وتمويل المحامي الخاص جاك سميث، الذي كان يقود القضية، ينتهك الدستور".

وأضافت أنه نظراً لعدم تعيين سميث من الرئيس جو بايدن أو تأكيد ذلك من مجلس الشيوخ، فإن تعيينه "غير قانوني". كما قضت بأن مكتب سميث جرى تمويله بشكل غير قانوني، لأنه حصل على "اعتماد دائم لأجل غير مسمى" من وزارة العدل الأمريكية.

وعقب قرار القاضية، دعا المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترمب الى إسقاط كل الدعاوى بحقه. وقال على منصة تروث سوشال الخاصة به "إن حفظ قضية الاتهام غير المشروع في فلوريدا يجب أن يكون الخطوة الأولى، على أن يتبعها سريعاً إسقاط كل" الدعاوى بحقه.

وفجر الأحد، تعرّض ترمب لمحاولة اغتيال، إذ أُطلق عليه النار خلال إلقاء كلمة له بتجمّع انتخابي في بنسلفانيا.وقُتل منفذ الهجوم بالرصاص، وقال مسؤولو إنفاذ القانون إنهم لم يحدّدوا الدافع بعد.