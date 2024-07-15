سياسة
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قاضية أمريكية ترفض قضية الوثائق السرية.. وترمب يدعو لإسقاط كل الدعاوى ضده
قررت قاضية فيدرالية أمريكية، اليوم الاثنين، رفض القضية الجنائية التي تتهم الرئيس السابق دونالد ترمب، بالاحتفاظ بشكل غير قانوني بوثائق سرية، بينما دعا الأخير لإسقاط كل الدعاوى ضده بعد القرار.
قاضية أمريكية ترفض قضية الوثائق السرية.. وترمب يدعو لإسقاط كل الدعاوى ضده
الرئيس الأمريكي السابق يدعو لإسقاط كل الدعاوى ضده بعد رفض قاضية اتهامه في "الوثائق السرية" / صورة: Reuters
15 يوليو 2024

وعلّلت القاضية إيلين كانون، التي تشرف على محاكمة ترمب في فلوريدا، رفضها القضية على أساس أن "تعيين وتمويل المحامي الخاص جاك سميث، الذي كان يقود القضية، ينتهك الدستور".

وأضافت أنه نظراً لعدم تعيين سميث من الرئيس جو بايدن أو تأكيد ذلك من مجلس الشيوخ، فإن تعيينه "غير قانوني". كما قضت بأن مكتب سميث جرى تمويله بشكل غير قانوني، لأنه حصل على "اعتماد دائم لأجل غير مسمى" من وزارة العدل الأمريكية.

وعقب قرار القاضية، دعا المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترمب الى إسقاط كل الدعاوى بحقه. وقال على منصة تروث سوشال الخاصة به "إن حفظ قضية الاتهام غير المشروع في فلوريدا يجب أن يكون الخطوة الأولى، على أن يتبعها سريعاً إسقاط كل" الدعاوى بحقه.

وفجر الأحد، تعرّض ترمب لمحاولة اغتيال، إذ أُطلق عليه النار خلال إلقاء كلمة له بتجمّع انتخابي في بنسلفانيا.وقُتل منفذ الهجوم بالرصاص، وقال مسؤولو إنفاذ القانون إنهم لم يحدّدوا الدافع بعد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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