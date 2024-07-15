وأضاف المكتب، في بيان: "ارتفعت أعداد الشهداء والمصابين التي وصلت إلى المستشفيات في قطاع غزة خلال الـ48 ساعة الماضية إلى 320 شهيداً ومصاباً، إذ وصلوا وأجسادهم محروقة حرقاً نتيجة استخدام جيش الاحتلال أسلحة محرمة دولياً".

وأوضح أنه وفقاً لتقديرات طبية فإن "الأسلحة التي يستخدمها جيش الاحتلال تسببت بحروق من الدرجة الثالثة في أجساد الشهداء والمصابين". وتابع أن هذه الأسلحة هي "صواريخ وقنابل غالبيتها صناعة أمريكية يطلق عليها اسم الأسلحة الحرارية أو الكيماوية، وهي محرمة دولياً وممنوعة من الاستخدام ضد البشر".

وأشار المكتب الحكومي إلى أن هذه الأنواع من الأسلحة "تعمل على تفاعل المواد الكيماوية مع الجلد مسببة بتآكلٍ كيميائي للأنسجة في أجساد الشهداء والمصابين، فضلاً عن آلام شديدة وأضرار جسدية عميقة، مما يجعلها تتسبب بحروق قاتلة ومميتة خلال 27 ساعة أو أقل".

ولفت المكتب الحكومي إلى أنه جرى تسجيل "بعض الحالات التي استُشهدت نتيجة الإصابة بالحروق القاتلة". وأدان في بيانه "الجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الاحتلال ضد المدنيين والأطفال والنساء"، داعياً كل دول العالم إلى "إدانة هذه الجرائم الحارقة ضد المدنيين وملاحقة الاحتلال ومحاكمته أمام المحاكم الدولية".

غارات متواصلة على القطاع

في غضون ذلك، استشهد 3 فلسطينيين وأُصيب آخرون، الاثنين، في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف منزلاً في مخيم المغازي للاجئين الفلسطينيين وسط قطاع غزة.

فيما يتواصل القصف المدفعي، حسب مصادر ميدانية على مناطق مختلفة من المحافظة الوسطى منها مخيم النصيرات ومخيم البريج، إضافة إلى حي الزهور شمال مدينة رفح، وكذلك في مدينتي دير البلح وخان يونس.

في السياق، استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء استهداف طائرة استطلاع إسرائيلية شقة سكنية تعود إلى عائلة الشرفا في حي التفاح شرقي مدينة غزة، حيث وصلوا إلى مستشفى المعمداني وسط مدينة غزة.

وأفاد شهود عيان، باستهداف الطائرات الإسرائيلية مدرسة صلاح الدين في حي الرمال غربي مدينة غزة، ما أسفر عن سقوط ضحايا بين شهيد وجريح، فيما أطلقت الآليات الإسرائيلية نيران أسلحتها الرشاشة تجاه الأراضي الزراعية ومنازل الفلسطينيين شرق دير البلح وخان يونس.

"قرارات مستحيلة"

إنسانياً، أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، في المؤتمر الصحفي اليومي الاثنين، أن الجهود تتواصل من أجل دعم النازحين في غزة، وقال: "مع كل أمر إخلاء، تضطر الأسر في غزة إلى اتخاذ قرارات مستحيلة".

وأشار دوجاريك إلى أن فريقاً من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) اتخذ إجراءات لدعم النازحين من شمال غزة إلى الجنوب، وقال دوجاريك: "مع كل أمر إخلاء، تضطر الأسر في غزة إلى اتخاذ قرارات مستحيلة".

وبيّن دوجاريك أن الهجمات التي نفذت في الأيام الأخيرة "أظهرت مرة أخرى أنه لا يوجد مكان آمن في غزة"، وأدان استهداف المدنيين معرباً عن رغبته في أن تسفر مباحثات وقف إطلاق النار عن نتائج.

ويجبر جيش الاحتلال الإسرائيلي الآلاف من الفلسطينيين على إخلاء منازلهم في العديد من المناطق بقطاع غزة والتوجه نحو مناطق يدعي أنها "آمنة"، تحت تهديد القصف وبعد إنذارهم بالإخلاء تمهيداً لتنفيذ عملية عسكرية.

وعلى مدار أشهر، تحاول جهود وساطة تقودها الولايات المتحدة وقطر ومصر التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحركة حماس يضمن تبادل للأسرى من الجانبين ووقفاً لإطلاق النار.

منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على غزة بدعم أمريكي، خلّفت أكثر من 127 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرارَي مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وبتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.