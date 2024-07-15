وأفادت قناة "الميادين" المقربة من حزب الله اللبناني والنظام السوري، بأن مسيّرة إسرائيلية أطلقت صاروخاً على سيارة رجل الأعمال محمد براء قاطرجي أثناء وجوده في بلدة الصبورة السورية، ما أدى إلى مقتله مع مرافق له.

وأشارت إلى أن قاطرجي يُعتبر من المقربين من النظام السوري، وشيد مع شقيقه حسام إمبراطورية تجارية مرتبطة بالنفط والخدمات اللوجستية والنقل والبناء.

كما أكدت قناة "الجديد" اللبنانية الخاصة أن قاطرجي وشقيقه مدرجان على لائحة العقوبات الأمريكية، على خلفية "تسهيل شحنات النفط والتمويل للنظام السوري". وحتى الساعة 17:25 ت.غ، لم يصدر عن الجانب الإسرائيلي إعلان بشأن قاطرجي، كما لم يصدر تأكيد رسمي سوري بالشأن ذاته.