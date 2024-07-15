سياسة
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قورتولموش: 15 تموز ذكرى للتعبير عن التزام السيادة الوطنية
قال رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش، في أثناء فاعلية بالبرلمان بمناسبة ذكرى التصدي لمحاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو/تموز 2016، اليوم الاثنين، إن "الانقلابات خيانة لا يدفع ثمنها فقط من عايشوها، بل الأجيال التالية أيضاً على مدار عقود".
قورتولموش: 15 تموز ذكرى للتعبير عن التزام السيادة الوطنية
رئيس البرلمان التركي: الانقلابات خيانة تدفع ثمنها الأجيال / صورة: AA
15 يوليو 2024

ولفت قورتولموش إلى أنه جرى إعلان 15 يوليو/تموز يوماً وطنياً لتذكر الآلام والخيانات والبطولات التي شهدتها البلاد تلك الليلة. وأردف: "لا يدفع ثمن الانقلابات فقط من عاشوا تلك اللحظة، فالانقلابات حركات خيانة تستمر الأجيال في دفع ثمنها في العقود التالية".

وأضاف: "من أهم واجباتنا التي يجب أن نتذكرها في 15 يوليو/تموز وننقلها إلى الأجيال القادمة، هو التزامنا السيادةَ الوطنية واحترامنا الإرادة الوطنية"، لافتاً إلى أن "أحد أهم الإنجازات التي حققناها في تلك الليلة كان الوعي بالقدرة على حماية الديمقراطية".

وتحيي تركيا في 15 يوليو/تموز من كل عام "يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية" ذكرى محاولة الانقلاب الفاشل التي شهدتها تركيا في اليوم نفسه من عام 2016.

وفي ذلك اليوم نفذت عناصر محدودة من الجيش تابعة لتنظيم "غولن" الإرهابي محاولة انقلاب عسكري، قوبلت باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن، ما أجبر الانقلابيين على سحب آلياتهم العسكرية وأفشل مخططهم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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