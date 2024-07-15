سياسة
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"لحل الانقسامات العميقة".. اجتماع للفصائل الفلسطينية بالصين الشهر الجاري
قال قياديان في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس وحركة فتح لرويترز اليوم الاثنين، إن الفصائل الفلسطينية، ومنها الحركتان، ستعقد محادثات وحدة وطنية بالصين في يوليو/تموز الجاري، في محاولة لحل الانقسامات العميقة.
"لحل الانقسامات العميقة".. اجتماع للفصائل الفلسطينية بالصين الشهر الجاري
اجتماع للفصائل الفلسطينية في الصين الشهر الجاري لمحاولة حل الانقسامات العميقة / صورة: AA
15 يوليو 2024

يُعقَد اللقاء بعد أن اجتمعت الحركتان في الصين في أبريل/نيسان الماضي، لمناقشة جهود المصالحة وإنهاء الانقسامات السياسية المستمرة منذ نحو 17 عاماً.

تأتي هذه اللقاءات وسط تصاعد التوتر بين الحركتين بسبب الحرب المستمرة بين حماس وإسرائيل. وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي يقود حركة فتح، انتقد في وقت سابق حركة حماس بسبب الحرب، في حين اتهمته حماس بالوقوف إلى جانب إسرائيل.

ودبّ خلاف بين الحركتين منذ فوز حماس بالانتخابات التشريعية عام 2006 وسيطرتها على قطاع غزة في العام التالي. ولم تفلح الجهود التي تبذلها دول عربية بقيادة مصر منذ عام 2007 حتى الآن في إنهاء الخلافات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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