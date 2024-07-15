يُعقَد اللقاء بعد أن اجتمعت الحركتان في الصين في أبريل/نيسان الماضي، لمناقشة جهود المصالحة وإنهاء الانقسامات السياسية المستمرة منذ نحو 17 عاماً.

تأتي هذه اللقاءات وسط تصاعد التوتر بين الحركتين بسبب الحرب المستمرة بين حماس وإسرائيل. وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي يقود حركة فتح، انتقد في وقت سابق حركة حماس بسبب الحرب، في حين اتهمته حماس بالوقوف إلى جانب إسرائيل.

ودبّ خلاف بين الحركتين منذ فوز حماس بالانتخابات التشريعية عام 2006 وسيطرتها على قطاع غزة في العام التالي. ولم تفلح الجهود التي تبذلها دول عربية بقيادة مصر منذ عام 2007 حتى الآن في إنهاء الخلافات.