سياسة
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الحزب الجمهوري يعلن رسمياً: ترمب مرشحنا للانتخابات الرئاسية
اختار الحزب الجمهوري في الولايات المتحدة الأمريكية رسمياً اليوم الاثنين، دونالد ترمب مرشحاً لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في 5 نوفمبر/تشرين الثاني القادم. جاء ذلك بحسب البيان المتعلق بالانتخابات في مؤتمر الحزب الذي عُقد بمدينة ميلووكي.
الحزب الجمهوري يعلن رسمياً: ترمب مرشحنا للانتخابات الرئاسية
الحزب الجمهوري يختار ترمب رسمياً مرشحاً للانتخابات الرئاسية / صورة: AP
15 يوليو 2024

وذكر البيان أن ترمب حصل على الأصوات المطلوبة، وجاء فيه: "الحزب الجمهوري اختار دونالد ترمب مرشحاً له للانتخابات الرئاسية المقررة في 5 نوفمبر/تشرين الأول".

وسبق أن أعلن ترمب الذي تولى رئاسة الولايات المتحدة ما بين 2017 و2021، أن مرشحه لمنصب نائب الرئيس هو السيناتور الجمهوري عن ولاية أوهايو جيمس ديفيد فانس.

وفجر الأحد تَعرَّض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب لمحاولة اغتيال، أصيب فيها بإطلاق نار في أثناء إلقائه كلمة بتجمع انتخابي في بنسلفانيا.

وقال ترمب عقب حادثة إطلاق النار: "أنا بخير وأخضع لفحوصات طبية"، فيما سُمعت أصوات أعيرة نارية في أثناء كلمة ترامب، وشوهدت دماء على أذنه.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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