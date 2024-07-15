وذكر البيان أن ترمب حصل على الأصوات المطلوبة، وجاء فيه: "الحزب الجمهوري اختار دونالد ترمب مرشحاً له للانتخابات الرئاسية المقررة في 5 نوفمبر/تشرين الأول".

وسبق أن أعلن ترمب الذي تولى رئاسة الولايات المتحدة ما بين 2017 و2021، أن مرشحه لمنصب نائب الرئيس هو السيناتور الجمهوري عن ولاية أوهايو جيمس ديفيد فانس.

وفجر الأحد تَعرَّض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب لمحاولة اغتيال، أصيب فيها بإطلاق نار في أثناء إلقائه كلمة بتجمع انتخابي في بنسلفانيا.

وقال ترمب عقب حادثة إطلاق النار: "أنا بخير وأخضع لفحوصات طبية"، فيما سُمعت أصوات أعيرة نارية في أثناء كلمة ترامب، وشوهدت دماء على أذنه.