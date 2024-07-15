وفي بيان لها نشرته مساء أمس الاثنين، قالت الخارجية التركية إن الصورة التي نشرتها الصحافة الفلسطينية والتي تظهر مجموعة من الجنود الإسرائيليين أمام مستشفى الصداقة التركي-الفلسطيني في غزة هي دليل آخر على انتهاك إسرائيل للقانون الدولي والقانون الإنساني.

وأضاف البيان أن مستشفى الصداقة التركي-الفلسطيني يُعتبر المركز الوحيد لمرضى السرطان في غزة، مشيراً إلى أن الأضرار التي لحقت بالمستشفى على يد القوات الإسرائيلية واستخدامه كقاعدة عسكرية، جزء من سياسة إسرائيل المنهجية الرامية إلى إبادة الشعب الفلسطيني.

وأكد البيان أن تركيا ستواصل العمل لضمان تقديم المسؤولين عن هذه الهجمات للعدالة في المحاكم الدولية.