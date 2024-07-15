سياسة
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الخارجية التركية تدين الاعتداء على مستشفى الصداقة التركي-الفلسطيني بغزة
أدانت الخارجية التركية الاعتداءات الإسرائيلية التي استهدفت مستشفى الصداقة التركي-الفلسطيني في غزة.
الخارجية التركية تدين الاعتداء على مستشفى الصداقة التركي-الفلسطيني بغزة
الخارجية التركية / Others
15 يوليو 2024

وفي بيان لها نشرته مساء أمس الاثنين، قالت الخارجية التركية إن الصورة التي نشرتها الصحافة الفلسطينية والتي تظهر مجموعة من الجنود الإسرائيليين أمام مستشفى الصداقة التركي-الفلسطيني في غزة هي دليل آخر على انتهاك إسرائيل للقانون الدولي والقانون الإنساني.

وأضاف البيان أن مستشفى الصداقة التركي-الفلسطيني يُعتبر المركز الوحيد لمرضى السرطان في غزة، مشيراً إلى أن الأضرار التي لحقت بالمستشفى على يد القوات الإسرائيلية واستخدامه كقاعدة عسكرية، جزء من سياسة إسرائيل المنهجية الرامية إلى إبادة الشعب الفلسطيني.

وأكد البيان أن تركيا ستواصل العمل لضمان تقديم المسؤولين عن هذه الهجمات للعدالة في المحاكم الدولية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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