وأفاد المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، للصحفيين مساء الاثنين، بأنّ بلينكن التقى في مقرّ الوزارة كلّاً من وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي و"أعرب لهما عن قلق الولايات المتحدة العميق إزاء الضحايا المدنيين الذين سقطوا مؤخراً في غزة".

وأدى قصف جوي طال خيام النازحين الفلسطينيين بمنطقة المواصي غرب مدينة خان يونس، السبت، إلى استشهاد نحو 93 فلسطينيّاً وإصابة 300 آخرين، بينهم عشرات الأطفال والنساء، فيما زعم الاحتلال أنّ هدف العملية كان قائد الجناح العسكري للحركة، محمد الضيف، بينما أكّد مسؤول في حركة حماس أنّ قائد كتائب عز الدين القسام بخير.

وفي سياق متصل، كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أنه عقب محاولة الاغتيال المزعومة لمحمد الضيف، تضررت الاتصالات الخاصة بالتوصل إلى صفقة وقف الحرب وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس.

وقالت مصادر للصحيفة، لم تُسمِّها، إنه "منذ محاولة اغتيال الضيف يوم السبت تضررت الاتصالات الخاصة بالدفع نحو الصفقة"، وأضافت: "لقد أعلنت حماس بالفعل أنها لن تجمد المحادثات، لكن التقدم فيها تأخر، وليس كما كان من قبل".

وبشأن مؤشرات تضرر محادثات صفقة وقف الحرب وتبادل الأسرى، قالت "هآرتس" إن رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي، ديفيد برنياع، لم يتوجه إلى قطر، الأحد، لاستكمال المفاوضات بشأن الصفقة، كما كان مقرراً، مضيفة: "في الوقت الحالي، تشير التقديرات في إسرائيل إلى أن زيارة برنياع ستجري في نهاية الأمر"، دون ذكر موعد لها.

كما نقلت الصحيفة عن مصدر أجنبي مطَّلع على سير المفاوضات، لم تُسمِّه، قوله، أنه "منذ العملية التي شنها جيش الاحتلال يوم السبت، كانت توجد صعوبة في دفع الصفقة إلى الأمام"، مضيفاً: "من الطبيعي أن تتشدد حماس في مواقفها، وتعرب عن غضبها بعد مثل هذا الحدث.. لكن توقعات جميع الأطراف هي رؤية تقدم قريباً".

وعلى مدار أشهر تحاول جهود وساطة تقودها الولايات المتحدة وقطر ومصر التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحركة حماس يضمن تبادل الأسرى والمحتجزين من الجانبين ووقفاً لإطلاق النار، يفضي إلى ضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع الفلسطيني، غير أن جهود الوساطة أُعيقت على خلفية رفض نتنياهو الاستجابة لمطالب حماس بوقف الحرب.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، تشن إسرائيل حرباً مدمرة -بدعم أمريكي- على غزة، خلَّفت أكثر من 127 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.