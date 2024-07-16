سياسة
3 دقيقة قراءة
"الكابينت" يصوت على البقاء بمحور فيلادلفيا.. ونتنياهو: سنبقى والجميع يؤيدني
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مجدداً، أن الجيش سيبقى بمحور فيلادلفيا الواقع على الحدود بين قطاع غزة ومصر، مشيراً إلى أنه سيجري التصويت في هذا الشأن بين أعضاء المجلس الوزاري المصغر "الكابينت".
"الكابينت" يصوت على البقاء بمحور فيلادلفيا.. ونتنياهو: سنبقى والجميع يؤيدني
نتنياهو يجدد تأكيده البقاء في محور فيلادلفيا / صورة: AFP
16 يوليو 2024

وقال نتنياهو، في مقابلة مع القناة "14" العبرية الخاصة، مساء الاثنين، إن "إسرائيل ستبقى في محور فيلادلفيا"، معتبراً أن البقاء في هذا المحور "له مزايا سياسية وأمنية".

وتابع: "مسموح للجميع بالتعبير عن رأيه، كما يُسمح لرئيس الوزراء بالتعبير عن رأيه، وفي النهاية سنتخذ القرار (بشأن بقاء الجيش في محور فيلادلفيا) حسب رأي الأغلبية في الكابينت، وأنا متأكد من أن الأغلبية تؤيد موقفي لأنه الموقف الصحيح"، على حد زعمه.

لكنّ تصريحات نتنياهو تتعارض مع الموقف الذي عبّر عنه وزير الدفاع يوآف غالانت، خلال لقائه المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط بريت ماكغورك، الأربعاء الماضي.

وأكد غالانت خلال اللقاء، أن إسرائيل ستنسحب من محور فيلادلفيا، شريطة "القضاء" على ما يزعم أنه "تهريب" يتم من خلاله.

مجزرة المواصي

وعلى صعيد آخر، تطرق رئيس الوزراء الإسرائيلي، خلال المقابلة إلى الادعاء حول محاولة اغتيال محمد الضيف القائد العام لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، في قصف جوي عنيف على منطقة المواصي بمدينة خان يونس جنوب القطاع، السبت، وما إن كان ذلك سيؤثر في صفقة محتملة لتبادل الأسرى مع الفصائل الفلسطينية.

وفي هذا الصدد قال نتنياهو: "هناك مؤشرات مثيرة للاهتمام (تتعلق بالهجوم)، لا أريد أن أقول أي شيء حتى نحصل على مزيد من المعلومات". وزعم أن محاولة اغتيال الضيف "تدفع نحو توقيع الصفقة مع حماس"، فهذه الحركة "ضعيفة، وكلما ضربتَها أكثر تقدمتَ نحو الصفقة".

وأدى القصف الجوي على خيام النازحين الفلسطينيين بمنطقة المواصي غربي مدينة خان يونس، السبت، إلى استشهاد نحو 93 فلسطينياً وإصابة 300 آخرين، بينهم العشرات من الأطفال والنساء، وفق إحصائية غير نهائية لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

ونفت حماس صحة الادعاءات الإسرائيلية أن هذا القصف استهدف الضيف ونائبه رافع سلامة، وقالت في بيان: "هذه ليست المرة الأولى التي يدّعي فيها الاحتلال استهداف قيادات فلسطينية، ويتبين كذبها لاحقاً، وإن هذه الادعاءات الكاذبة إنما هي للتغطية على حجم المجزرة المروعة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us