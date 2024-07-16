وأوضح المكتب الحكومي في بيان أن المجزرة الأولى وقعت بمنطقة المواصي غرب مدينة خان يونس جنوب القطاع، والثانية باستهداف مدرسة تابعة لوكالة "الأونروا" وتؤوي نازحين بمخيم النصيرات وسط القطاع.

وأضاف: "ارتكب جيش الاحتلال مجزرتين وحشيتين، الأولى في مدرسة الرازي التابعة للأونروا بالنصيرات، راح ضحيتها 23 شهيدا و73 مصابا، والثانية في منطقة العطار بمواصي خانيونس، راح ضحيتها 17 شهيداً و26 مصابا".

وأشار البيان إلى أن جيش الاحتلال ُيركز "بشكل كبير على استهداف وقصف النازحين المدنيين في مدارس الأونروا بمخيم النصيرات، وتجمعات النازحين المدنيين بشكل عام خاصة في مواصي خان يونس التي زعم مرارا أنها مناطق آمنة".

استهداف مدبر

وأضاف: "الاحتلال يستهدف تلك المناطق بشكل مدبر ومخطط له وبشكل مركز، بهدف القتل المتعمد وتحقيق أكبر قدر ممكن من الضحايا في ظل الدعم الأمريكي لجريمة الإبادة الجماعية في غزة".

وذكر أن "هذه المجازر تتواصل في ظل إسقاط الاحتلال للمنظومة الصحية وتدمير وإحراق المستشفيات وإخراجها عن الخدمة، وفي ظل الضغط الهائل على الطواقم الطبية وما تبقى من غرف العمليات الجراحية، ووسط نقص المستلزمات الصحية والطبية، وفي ظل إغلاق المعابر أمام سفر الجرحى والمرضى وعدم إدخال الوقود".

وحمّل المكتب الإعلامي الحكومي "إسرائيل والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن استمرار هذه المجازر ضد النازحين والمدنيين"، مطالبا المجتمع الدولي والمنظمات الأممية والدولية بـ"الضغط على الاحتلال وواشنطن لوقف حرب الإبادة بغزة".

وفي مدينة خان يونس، استُشهد، صباح اليوم الثلاثاء، 4 أشخاص وأُصيب ثلاثة آخرون من منزل لعائلة أبو طير، إثر استهدافه بغارة شنتها طائرات الاحتلال في بلدة عبسان شرقي المدينة، كما أطلقت مدفعية الاحتلال قذائفها تجاه بلدة القرارة.

وفي مدينة غزة، انتشلت طواقم الإسعاف شهيداً وعدداً من الجرحى إثر استهداف طائرة حربية منزلاً يعود إلى عائلة زقوق في مخيم النصيرات وسط القطاع، فضلاً عن شهيد آخر وإصابتين عقب استهداف شقة سكنية في شارع النفق بالمدينة، أما في مدينة رفح، فقد استُشهد 4، كما نسف جيش الاحتلال مربعات سكنية غرب رفح.

وأفادت مصادر طبية بأن عدداً من الفلسطينيين استُشهدوا، منذ مساء الاثنين، في غارات إسرائيلية استهدفت شققاً ومباني سكنية وسط قطاع غزة، وأفاد شهود عيان بأن المحافظة الوسطى شهدت غارات مكثفة طالت عدداً من منازل المدنيين، موضحين أن 4 استُشهدوا وأصيب آخرون جراء استهداف طائرات إسرائيلية شقة سكنية لعائلة زقوت في شارع الأشقر بمخيم النصيرات.

كما استُشهد، مساء الاثنين، 11 فلسطينيّاً وأُصيب عدد آخر جراء استهداف منزل لعائلة حمد في مخيم النصيرات، فيما أفادت مصادر طبية بأن 7 فلسطينيين استُشهدوا في استهداف منزل لعائلة سلامة في النصيرات، كما استُشهد فلسطينيَّان، منهما امرأة، في استهداف منزل لعائلة أبو بطيحان في بلدة الزوايدة.

وشهدت المحافظة الوسطى قصفاً مدفعيّاً طال عدة أهداف، باستهداف أراضٍ في محيط أبراج الأسرى شمال غربي النصيرات، واستهداف أراضٍ زراعية شرقي المغازي، وأراضٍ في محيط وادي السلقا ومنطقة أبو عجين جنوب شرق دير البلح.

تفجير مبانٍ في رفح

أما في جنوب قطاع غزة، فقد استُشهد 4 فلسطينيين وأُصيب 3 آخرون في غارة إسرائيلية من طائرة مسيّرة استهدفت منزلاً لعائلة أبو طير في بلدة عبسان شرق مدينة خان يونس.

وحسب مصادر طبية في مجمع ناصر الطبي، فقد وصلت جثامين 4 فلسطينيين جرى انتشالها من منطقة خربة العدس برفح إلى المجمع، بعد استشهادهم في استهدافات إسرائيلية سابقة.

وقالت مصادر ميدانية إن الجيش نفّذ عمليات تفجير واسعة لمربعات سكنية غربي مدينة رفح، بالتزامن مع اندلاع اشتباكات في مخيم الشابورة وسط المدينة، مؤكدة أن انفجارات عنيفة وإطلاق نار كثيف شهده المخيم في الساعات الماضية.