سياسة
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"بشكل منتظم وآمن".. القوات الأمريكية تكمل انسحابها من النيجر حتى سبتمبر
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون)، أمس الاثنين، أن القوات الأمريكية أكملت انسحابها من القاعدة الجوية "101" في العاصمة النيجرية نيامي، يوم الأحد 7 يوليو/تموز الجاري.
"بشكل منتظم وآمن".. القوات الأمريكية تكمل انسحابها من النيجر حتى سبتمبر
انسحاب القوات الأمريكية من القاعدة الجوية "101" في العاصمة النيجرية نيامي يوم الأحد 7 يوليو الجاري / صورة: AFP
16 يوليو 2024

وأكدت نائبة المتحدث باسم البنتاغون، صابرينا سينغ، في مؤتمر صحفي، أنه لا يزال نحو 300 جندي أمريكي في النيجر حالياً، موضحةً أنهم سيستكملون انسحابهم "بشكل منتظم وآمن" حتى 15 سبتمبر/أيلول المقبل.

وفي 16 مارس/آذار الماضي، أعلن المجلس العسكري في النيجر في بيان له، أنه ألغى اتفاق التعاون العسكري مع واشنطن الذي أبرمته حكومة الرئيس السابق محمدو إيسوفو، مع الولايات المتحدة الأمريكية في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما، في 2012.

وفي بيان مشترك، أعلنت وزارتا الدفاع في النيجر والولايات المتحدة عن اكتمال انسحاب القوات والمعدات الأمريكية من القاعدة الجوية "101" في نيامي، وأضاف البيان: "بفضل التعاون والتواصل الفعال بين القوات المسلحة النيجرية والأمريكية، انتهت هذه العملية قبل الموعد المحدد ودون أي تعقيدات".

بدوره، قال اللواء في القوات الجوية الأمريكية، كينيث إيكمان، يوم 5 يوليو/تموز الجاري، إن التركيز بعد ذلك سيكون على الانسحاب من قاعدة الطائرات المُسيرة بالقرب من أغاديز وسط النيجر، وأضاف أن الانسحاب من تلك القاعدة، المعروفة باسم القاعدة الجوية 201، سيكون على الأرجح في أغسطس/آب القادم.

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن مجموع عدد الجنود الأمريكيين الذين غادروا النيجر حتى الآن بلغ 766، إذ كان العدد الإجمالي للقوات الأمريكية في النيجر يُقدّر بـ950، وبلغ عدد الطائرات التي أقلعت من النيجر منذ أيار/مايو الماضي 6 طائرات، عبارة عن مروحيتين من طراز رابتور وأربع طائرات بلا طيار.

وبعد الانقلاب الذي أطاح الرئيس محمد بازوم، في 26 يوليو/تموز من العام الماضي، طالب النظام العسكري الجديد في النيجر بسرعة رحيل القوات الفرنسية، ولاحقاً، في مارس/آذار الماضي، أعلنت النيجر فسخها اتفاقية التعاون العسكري المبرمة مع الولايات المتحدة، وطالبت بمغادرة القوات الأمريكية في "أقرب وقت" من البلاد.

كانت لواشنطن قاعدتان جويتان بالبلاد؛ إحداهما "قاعدة النيجر الجوية 201" في أغاديز التي افتُتحت في 2016، وتبلغ تكلفتها 100 مليون دولار، والأخرى "القاعدة الجوية 101" في نيامي، وقد أُنشئتا بهدف "دعم العمليات الاستخباراتية ومراقبة الجماعات المسلحة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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