سياسة
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إعلام إيراني: أذربيجان تعيد فتح سفارتها في طهران
قالت وسائل إعلام إيرانية رسمية، إن سفارة أذربيجان في طهران أعادت فتح أبوابها في مقر جديد، وعاودت نشاطها بعد أكثر من سنة على هجوم دامٍ أضر بالعلاقات بين البلدين الجارين.
إعلام إيراني: أذربيجان تعيد فتح سفارتها في طهران
سفارة أذربيجان في إيران تعاود نشاطها بعد أكثر من سنة من القطيعة  / صورة: وكالة الأنباء الإيرانية
16 يوليو 2024

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، اليوم الثلاثاء، أن فتح السفارة جاء "إثر مفاوضات بين جمهورية إيران الإسلامية وجمهورية أذربيجان"، مشيرة إلى أن سفير أذربيجان ودبلوماسييها عاوا إلى إيران.

وفي يناير/كانون الثاني 2023، اقتحم رجل سفارة أذربيجان في طهران، ما أدى إلى مقتل دبلوماسي وإصابة عنصرين من حرس السفارة.

وأوضح الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، يومها أن طهران تندد بقوة بالهجوم، مؤكداً أن دوافعه "شخصية"، إلا أن وزارة الخارجية الأذربيجانية حمّلت إيران المسؤولية، وأوضح ناطق باسمها أن حملة مناهضة لأذربيجان "شجعت على الهجوم".

وفي أبريل/نيسان 2023، أعلنت وزارة خارجية أذربيجان أنها أبلغت السفير الإيراني أن أربعة موظفين في السفارة الإيرانية "أشخاص غير مرغوب فيهم"، وبعد شهر على ذلك، طردت إيران أربعة دبلوماسيين أذربيجانيين.

وقالت وزارة الخارجية الأذربيجانية، في بيان أمس الاثنين: "اتخذت إيران الإجراءات المناسبة لضمان أمن المبنى الجديد لسفارتنا بموجب واجبها نحو تأمين الحماية الدبلوماسية".

ومن جهتها، رحبت تركيا بعودة العلاقات الأذربيجانية-الإيرانية إلى مستواها الطبيعي، وأفادت، في بيان نشرته وزارة الخارجية التركية، مساء الاثنين: "نرحب باستئناف أعمال سفارة أذربيجان في طهران".

وأضاف البيان: "نعتبر تطبيع العلاقات بين أذربيجان وإيران وإعادة العلاقات الدبلوماسية إلى المستوى الطبيعي أمراً مهمّاً لاستقرار المنطقة وروح التعاون".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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