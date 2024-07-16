سياسة
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القوات التركية تضبط ذخائر ومواد غذائية لإرهابيي PKK شمالي العراق
ضبطت القوات التركية، اليوم الثلاثاء، كميات من الذخائر والمواد الغذائية والوثائق لتنظيم PKK الإرهابي في منطقة عملية "المخلب-القفل" شمالي العراق.
القوات التركية تضبط ذخائر ومواد غذائية لإرهابيي PKK شمالي العراق
القوات التركية تضبط ذخائر للإرهابيين في مخبأ شمالي العراق / صورة: AA
16 يوليو 2024

وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان، الثلاثاء، إن القوات التركية اكتشفت ملجأ للإرهابيين خلال أعمال تمشيط في منطقة العملية، وأشارت إلى ضبط كميات من الذخائر والوثائق التنظيمية ومواد غذائية في الملجأ.

وأمس الاثنين، أعلنت الوزارة ضبط كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر ومعدات مختلفة في ملجأ اكتشفته للإرهابيين في المنطقة ذاتها، وبينها ذخائر قاذفات "RPG 7" وعبوات ناسفة، وألغام، ومواد مستخدمة في صنع المتفجرات.

وفي 17 أبريل/نيسان 2022، أطلق الجيش التركي عملية "المخلب-القفل​​​​​​" ضد معاقل PKK الإرهابي في مناطق متينا والزاب وأفشين-باسيان، شمالي العراق.

وتنفّذ تركيا عمليات لمكافحة تنظيم PKK الإرهابي الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط في دول في المنطقة بينها سوريا والعراق وإيران، إذ يتخذ التنظيم من جبال قنديل شمالي العراق معقلاً له، وينشط في عديد من المدن والمناطق والأودية، ويشن منها هجمات على الداخل التركي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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