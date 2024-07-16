وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بأن "مسيّرة إسرائيلية نفذت عدواناً جويا، إذ شنت غارة بصاروخ موجه مستهدفة دراجة نارية على طريق النبطية-الخردلي، عند مفترق الزفاتة-بلدة أرنون جنوب لبنان".

ونقلت الوكالة عن شهود عيان -لم تسمّهم- قولهم إن الدراجة النارية "كان يستقلها شخصان، وعندما حاول عدد من المواطنين الاقتراب من الدراجة المستهدفة تعرضت لغارة ثانية بصاروخ موجه"، مشيرين إلى أن الاستهداف ألحق "إصابات مؤكدة براكبيها".

ويأتي هذا الاستهداف بعد إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي، في وقت متأخر مساء الاثنين، أن 20 صاروخاً أطلقت من جنوب لبنان باتجاه مستوطنة كريات شمونة شمالاً، ليواصل قصفه بلدات عدة جنوبي لبنان بالقنابل الفوسفورية متسبباً بحرائق استمرّت لساعات، إذ عمل الدفاع المدني اللبناني على إخمادها، في الأحراج المتاخمة لنهر الليطاني.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن إسرائيل "أطلقت فجراً، نيران رشاشاتها الثقيلة باتجاه الأحراج المتاخمة لبلدات رامية وعيتا الشعب والناقورة وعلما الشعب"، ولفتت إلى أن إسرائيل أطلقت القنابل المضيئة طوال الليلة الماضية، فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق في القطاعين الغربي والأوسط.

كما أشارت إلى أن "مدفعية الاحتلال قصفت بعد منتصف الليل مجرى نهر الليطاني بالقذائف الفوسفورية ووادي السلوقي قبالة بلدة قبريخا وأطراف بني حيان بالقذائف المدفعية".

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها "حزب الله"، مع الجيش الإسرائيلي قصفاً يومياً عبر "الخط الأزرق" الفاصل، خلّف مئات بين قتيل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.

وترهن هذه الفصائل وقف القصف بإنهاء إسرائيل حرباً تشنّها بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، ما أسفر عن أكثر من 127 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 10 آلاف مفقود.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قرارَي مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.