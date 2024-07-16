سياسة
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عُمان.. مقتل 9 أشخاص بينهم 3 مهاجمين بإطلاق نار بمحيط مسجد في مسقط
قُتل 6 أشخاص بينهم شرطي، إضافة إلى 3 مهاجمين، بينما أصيب 28 آخرون على الأقلّ بجروح ليل الاثنين/الثلاثاء في عملية إطلاق نار بمحيط مسجد في العاصمة العُمانية مسقط.
عُمان.. مقتل 9 أشخاص بينهم 3 مهاجمين بإطلاق نار بمحيط مسجد في مسقط
مقتل 9 أشخاص بينهم 3 مهاجمين بإطلاق نار في محيط مسجد بالعاصمة العُمانية / صورة: AP Archive
16 يوليو 2024

وأعلنت شرطة عُمان السلطانية في بيان نشرته عبر حسابها على منصّة إكس اليوم الثلاثاء، أن الحادثة أسفرت عن وفاة 5 أشخاص واستشهاد أحد رجال الشرطة ووفاة الجناة الثلاثة، إضافة إلى إصابة 28 شخصاً من جنسيات مختلفة بينهم 4 أشخاص "في أثناء تأدية واجبهم الوطني من رجال الشرطة ومنتسبي هيئة الدفاع الديني والإسعاف".

وكانت الشرطة أعلنت في بيان مقتضب سابقاً أنها "تعاملت مع حادثة إطلاق نار في محيط أحد المساجد في منطقة الوادي الكبير".

وأشارت إلى أنه "جرى اتخاذ كل التدابير والإجراءات الأمنية للتعامل مع الموقف، وتستكمل (الشرطة) إجراءات جمع الاستدلالات والتحقيق"، من دون مزيد من التفاصيل. كما أعربت شرطة عمان عن خالص التعازي لأسر المتوفين، وتمنت الشفاء العاجل للمصابين.

ولم توضح الشرطة دوافع الحادثة أو اسم المسجد الذي تعرض للهجوم، إلا أن ناشطين على موقع إكس أفادوا بأن الحادثة وقعت قرب مسجد "الإمام علي".

من جهتها، أفادت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان أنه "وفقاً لآخر المعلومات الواردة من السلطات العمانية، استشهد 4 باكستانيين نتيجة إطلاق النار" في ما وصفته بـ"الهجوم الإرهابي الغادر على مسجد علي بن أبي طالب في منطقة الوادي الكبير في مسقط بسلطنة عمان"، معربة عن سرورها لتمكن السلطات العُمانية من "تحييد المهاجمين".

وأصدرت سفارة الولايات المتحدة في مسقط تحذيراً أمنياً إثر إطلاق النار، وأعلنت إلغاء كل المواعيد للحصول على تأشيرات دخول الثلاثاء. وكتبت السفارة عبر منصة إكس "على المواطنين الأمريكيين توخي الحذر ومتابعة الأخبار والامتثال لتعليمات السلطات المحلية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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