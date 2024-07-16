سياسة
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الجيش الإسرائيلي يعتزم استدعاء آلاف المتدينين الأحد.. و"الحريديم" يحتجون
كشف إعلام عبري، اليوم الثلاثاء، أن الجيش الإسرائيلي يبدأ الأحد المقبل، استدعاء آلاف من اليهود المتشددين دينياً (الحريديم) للخدمة العسكرية رغم احتجاجات ينوون تواصلها اليوم الثلاثاء.
الجيش الإسرائيلي يعتزم استدعاء آلاف المتدينين الأحد.. و"الحريديم" يحتجون
اليهود المتشددون يحتجون على محاولات تجنيدهم بالجيش الإسرائيلي أبريل/نيسان 2024 / صورة: Reuters Archive
16 يوليو 2024

وأفاد موقع "واينت" الإخباري الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بأن "الجيش سيرسل الأحد المقبل أوامر استدعاء لآلاف من اليهود المتدينين، معتبراً أن ذلك سيمكنه من تجنيد الأعداد المطلوبة، وأنه لا يمكن الاعتماد فقط على مَن يريد التجنيد طوعاً".

ومساء الثلاثاء الماضي، ينظم المتشددون احتجاجاً في مدينة بني براك (وسط)، وأغلبية سكانها من الحريديم، للتعبير عن رفضهم الخدمة العسكرية. وفي 25 يونيو/حزيران الماضي، قررت المحكمة العليا في إسرائيل إلزام الحريديم بالتجنيد في الجيش، ومنع المساعدات المالية عن المؤسسات الدينية التي يرفض طلابها الخدمة العسكرية.

ومنذ أشهر، يعاني جيش الاحتلال الإسرائيلي عجزاً في عدد أفراده؛ في ظل حربه المتواصلة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وعملياته المكثفة في الضفة الغربية المحتلة، وقصفه المتبادل مع "حزب الله" اللبناني منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول.

ومؤخراً، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أمام الكنيست إن "مسألة تجنيد الحريديم كانت في قلب المشكلات الاجتماعية في إسرائيل منذ عام 1948، وجرت مناقشتها في المحكمة العليا منذ 1998".

ومشيراً إلى الإشكاليات المتوقعة مع المعارضين، أردف: "لا نبحث عن المتاعب. نريد أن يبدأ الأمر ودياً وتدريجياً، لتحسين القدرة العملياتية للجيش، الذي يحتاج مزيداً من الجنود". وقال آنذاك إن الجيش سيبدأ في أغسطس/آب المقبل إرسال أوامر استدعاء للحريديم.

وحتى الساعة 15:30 "ت.غ" لم يتوافر تعقيب من السلطات على ما ذكره الموقع الإخباري. ويشكل الحريديم نحو 13% من عدد سكان إسرائيل البالغ قرابة 9.9 مليون نسمة. ولا يخدمون في الجيش، ويقولون إنهم يكرّسون حياتهم لدراسة التوراة بالمدارس والمعاهد الدينية.

ويُلزم القانون كل إسرائيلي وإسرائيلية فوق 18 عاماً بالخدمة العسكرية، ولطالما أثار استثناء "الحريديم" من الخدمة جدلاً طوال العقود الماضية.

لكن تخلّفهم عن الخدمة العسكرية بالتزامن مع الحرب المتواصلة على غزة وخسائر الجيش الإسرائيلي، زاد من حدة الجدل، إذ تطالب أحزاب علمانية المتدينين بالمشاركة في "تحمّل أعباء الحرب".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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