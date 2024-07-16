وقال أردوغان في كلمة له عقب اجتماع الحكومة في أنقرة، إن تركيا لن تغيّر موقفها تجاه إسرائيل طالما استمرت سياسة المجازر والاحتلال والإبادة الجماعية التي تنتهجها في غزة والأراضي الفلسطينية، وأضاف: "نقف شامخين إلى جانب فلسطين حتى لو انزعج الظالمون الذين يقتاتون على الدماء والدموع والاحتلال".

في السياق، شدّد أردوغان على أنه لا يمكن حشر تركيا في كتلة واحدة نظراً لروابطها الجغرافية والبشرية والاقتصادية والتاريخية، وقال: "في وقت تقع فيه منطقتنا على صفيح من نار باستمرار، يعد وضع معادلات جديدة في السياسة الخارجية لتركيا حاجة أكثر من كونه اختياراً".

كما نوّه أردوغان في كلمته بجهود تركيا في مكافحة التنظيمات الإرهابية في المنطقة، منتقداً بالوقت ذاته تقاعس الدول الغربية عن دعم أنقرة في هذا الصدد، وقال: "الأسلحة التي يمانع حلفاؤنا في تزويدنا بها نعثر عليها في ملاجئ التنظيم الإرهابي الانفصالي" في إشارة لتنظيم PKK الإرهابي.

وعلى الصعيد الاقتصادي، تناول أردوغان في كلمته فتح تركيا أبوابها لأي استثمار من شأنه أن يضيف قيمة للاقتصاد، وأوضح أن إجمالي احتياطيات البنك المركزي التركي سجل رقماً قياسياً جديداً بتجاوزه 148 مليار دولار، مؤكداً استمرار العمل على خفض مستويات التضخم بحلول نهاية العام الجاري.

وتطرق إلى توقيع اتفاقية مع شركة BYD الصينية للسيارات بقيمة إجمالية تتجاوز مليار دولار، وقال: "نفتح أبوابنا لكل الاستثمارات والمشروعات التي تُضاف إلى اقتصادنا عن طريق الكسب المشترك".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل بدعم أمريكي حرباً على غزة أسفرت عن أكثر من 127 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وتواصل تل أبيب هذه الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح مدينة رفح جنوبي غزة، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بالقطاع.