سياسة
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فلسطين: نضع خطة مع أطراف دولية لترتيب إعادة إعمار قطاع غزة
قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، اليوم الثلاثاء، إن حكومته بدأت في وضع خطة مع أطراف دولية لترتيب إعادة إعمار قطاع غزة بعد وقف الحرب، مضيفاً أنهم لديهم بالفعل خطط للتعامل مع احتياجات القطاع بعد الحرب.
فلسطين: نضع خطة مع أطراف دولية لترتيب إعادة إعمار قطاع غزة
آثار قصف الاحتلال الإسرائيلي على مدرسة تابعة للأمم المتحدة تؤوي نازحين في النصيرات وسط قطاع غزة / صورة: Reuters
16 يوليو 2024

وقال مصطفى في كلمة له من رام الله إن "الحكومة بوزاراتها وهيئاتها المختلفة أعدت خططاً للتعامل مع الاحتياجات الملحة لقطاع غزة حال وقف إطلاق النار"، دون الكشف عن تفاصيل هذه الخطط التي قال إنها ستجري مع الأطراف الدولية، وتحديداً مؤسسات الأمم المتحدة، ومؤسسات الاتحاد الأوروبي، وكذلك البنك الدولي وأطراف أخرى.

وجدد رئيس الوزراء الفلسطيني تأكيد أن "استمرار الحرب على أهلنا في غزة يوضح بلا شك عجز المجتمع الدولي عن وضع حد لهذه الأزمة الإنسانية والأخلاقية والقانونية والسياسية"، ودعا المجتمع الدولي "لوضع حد لهذا العدوان وتقديم الإغاثة الكافية لأبناء شعبنا في القطاع".

وتابع بأن حكومته "ستواصل تقديم كل ما تستطيع تجاه أبناء غزة من الخدمات الأساسية والالتزامات المالية رغم استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة (الضرائب)"، ما تسبب بتفاقم الوضع الإنساني المزري بغزة.

وفي 14 فبراير/شباط الماضي، أعلنت السلطة الفلسطينية أن إسرائيل اقتطعت نحو 956 مليون شيكل (295 مليون دولار) من أموال المقاصة خلال الربع الأخير من العام 2023، مقابل ما كانت تنفقه الحكومة الفلسطينية بغزة.

وأموال "المقاصة" هي إيرادات الضرائب على السلع الموجهة إلى السوق الفلسطينية من خلال المنافذ المسيطر عليها إسرائيلياً، والتي تجبيها تل أبيب نيابة عن السلطة، وتُقدر قيمتها الصافية بقرابة 770 مليون شيكل (220 مليون دولار) شهرياً.

ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يتكرر الحديث عن اليوم التالي للحرب، وجرى الحديث بهذا الصدد عن رؤى إسرائيلية وأخرى أمريكية، في وقت يؤكد فيه الفلسطينيون أن اليوم التالي هو "شأن فلسطيني داخلي".

وفي 23 يونيو/حزيران، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه لن يسمح بتسليم غزة إلى السلطة الوطنية الفلسطينية، فيما خلّفت الحرب أكثر من 127 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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