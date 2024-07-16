سياسة
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لبنان يتحرك في الأمم المتحدة جراء تشويش إسرائيل على أنظمة GPS
أعلنت بيروت اليوم الثلاثاء، تقديم شكوى إلى الأمم المتحدة ضد تل أبيب لتشويشها على أنظمة تحديد المواقع العالمي (جي بي إس) في لبنان، وفق ما أفادت وزارة الاتصالات اللبنانية عبر بيان نشرته وكالة الأنباء المحلية الرسمية.
لبنان يتحرك في الأمم المتحدة جراء تشويش إسرائيل على أنظمة GPS
لبنان يتقدّم بشكوى ضد إسرائيل بشأن التشويش-  مطار رفيق الحريري ببيروت- أرشيف / صورة: AA
16 يوليو 2024

وقالت الوزارة إنها تقدمت عبر وزارة الخارجية بشكوى ضد إسرائيل إلى كل من الأمم المتحدة والاتحاد الدولي للاتصالات، موضحة أن الشكوى تتعلق بـ"التشويش الإسرائيلي الذي يطول بشكل أساسي أنظمة جي بي إس في لبنان".

ومنذ شن حربها على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ثم البدء في تبادل هجمات مع فصائل في لبنان، أبرزها "حزب الله"، منذ اليوم التالي، تشوش إسرائيل على أنظمة "جي بي إس" في مطار رفيق الحريري الدولي، ومناطق لبنانية عدة، وخصوصاً في الجنوب وبيروت، وفق اتهامات لبنانية رسمية.​​​​​​​

ولم تعلق إسرائيل على الاتهامات اللبنانية حتى اليوم. وفيما لم تتضح أهدافها من هذا التشويش، يقول مراقبون لبنانيون إن التشويش يستهدف كل الأجواء اللبنانية بغية السيطرة عليها، وعرقلة عمل المسيرات ضدها، لكن الخطر الأكبر يطول المطار.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها "حزب الله"، مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفاً يومياً عبر "الخط الأزرق" الفاصل، خلّف مئات بين قتيل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.

وترهن هذه الفصائل وقف القصف بإنهاء إسرائيل حرباً تشنها بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، ما أسفر عن أكثر من 127 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 10 آلاف مفقود.

وتواصل تل أبيب هذه الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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