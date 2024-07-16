سياسة
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تركيا تعزي الشعب العُماني وأهالي ضحايا هجوم مسلح على أحد المساجد
أعربت الخارجية التركية اليوم الثلاثاء، عن حزنها لسقوط ضحايا جراء هجوم مسلح على مسجد في العاصمة العمانية مسقط، معربة عن تعازيها للعائلات المكلومة والشعب العماني.
تركيا تعزي الشعب العُماني وأهالي ضحايا هجوم مسلح على أحد المساجد
الخارجية التركية / صورة: AA
16 يوليو 2024

وقالت الخارجية في بيان: "نشعر بحزن عميق إزاء الهجوم المسلح على مسجد في مسقط، عاصمة عمان، إذ فقد ستة أشخاص حياتهم وأصيب العديد من الآخرين اليوم (16 يوليو/تموز)".

وتمنت "الرحمة لمن فقدوا أرواحهم نتيجة الهجوم والشفاء العاجل للمصابين"، وقالت: "تعازينا للعائلات المكلومة والشعب العماني الشقيق".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الشرطة السلطانية في مسقط مقتل 6 أشخاص بينهم شرطي، إضافة إلى 3 مهاجمين، وإصابة 28 آخرين على الأقل بجروح ليل الاثنين/الثلاثاء، في عملية إطلاق نار بمحيط مسجد في العاصمة العمانية.

وكانت الشرطة أعلنت في بيان مقتضب سابقاً أنها "قد تعاملت بحذر مع حادثة إطلاق نار في محيط أحد المساجد في منطقة الوادي الكبير".

وأشارت إلى أنه "جرى اتخاذ كل التدابير والإجراءات الأمنية للتعامل مع الموقف، وتستكمل (الشرطة) إجراءات جمع الاستدلالات والتحقيق"، من دون مزيد من التفاصيل. كما أعربت شرطة عمان عن خالص التعازي لأسر المتوفين، وتمنت الشفاء العاجل للمصابين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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