سياسة
2 دقيقة قراءة
حزب الله يشنّ هجوماً على مستوطنة كريات شمونة الإسرائيلية بـ20 صاروخ كاتيوشا
أعلن حزب الله اللبناني قصف مستوطنة كريات شمونة ومحيطها شمالي إسرائيل، اليوم الثلاثاء، بصواريخ الكاتيوشا. وقالت القناة "12" العبرية (خاصة) إن نحو 20 صاروخا أُطلقت من لبنان تجاه المستوطنة في منطقة إصبع الجليل قرب الحدود اللبنانية.
حزب الله يشنّ هجوماً على مستوطنة كريات شمونة الإسرائيلية بـ20 صاروخ كاتيوشا
حزب الله اللبناني يطلق صواريخ الكاتيوشا على مستوطنة كريات شمونة شمالي إسرائيل / صورة: AFP
16 يوليو 2024

وأضافت القناة العبرية أن القصف أسفر عن أضرار في البنية التحتية، من دون تقارير عن إصابات. بينما دوت صفارات الإنذار مجدداً في كريات شمونة، معلنة عن رشقة صاروخية جديدة تجاه المستوطنة التي غادرها معظم سكانها مع بداية القصف المتبادل في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

كما قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن 20 صاروخاً على الأقل أُطلقت تجاه كريات شمونة ومحيطها، وجرى رصد إصابة مباشرة لأحد المنازل.

بينما أعلن "حزب الله" في بيان أن القصف يأتي "رداً على ‌‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة واستهداف المدنيين، ‏وخصوصاً كفرتبنيت (جنوب) واستشهاد مدَنِيّين".

وفي وقت سابق الثلاثاء، أفادت الوكالة اللبنانية الوطنية للإعلام (رسمية) بأن غارة إسرائيلية، بوساطة طائرة مسيّرة، استهدفت دراجة نارية على طريق كفرتبنيت-الخردلي؛ ما أدى إلى استشهاد شابين سوريين.

​​​​​​​وتتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها "حزب الله"، مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفاً يومياً عبر "الخط الأزرق" الفاصل، خلّف مئات بين قتيل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.

وترهن الفصائل وقف القصف بإنهاء إسرائيل حرباً تشنّها بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول؛ ما أسفر عن نحو 128 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 10 آلاف مفقود.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us