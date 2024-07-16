وأضافت القناة العبرية أن القصف أسفر عن أضرار في البنية التحتية، من دون تقارير عن إصابات. بينما دوت صفارات الإنذار مجدداً في كريات شمونة، معلنة عن رشقة صاروخية جديدة تجاه المستوطنة التي غادرها معظم سكانها مع بداية القصف المتبادل في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

كما قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن 20 صاروخاً على الأقل أُطلقت تجاه كريات شمونة ومحيطها، وجرى رصد إصابة مباشرة لأحد المنازل.

بينما أعلن "حزب الله" في بيان أن القصف يأتي "رداً على ‌‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة واستهداف المدنيين، ‏وخصوصاً كفرتبنيت (جنوب) واستشهاد مدَنِيّين".

وفي وقت سابق الثلاثاء، أفادت الوكالة اللبنانية الوطنية للإعلام (رسمية) بأن غارة إسرائيلية، بوساطة طائرة مسيّرة، استهدفت دراجة نارية على طريق كفرتبنيت-الخردلي؛ ما أدى إلى استشهاد شابين سوريين.

​​​​​​​وتتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها "حزب الله"، مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفاً يومياً عبر "الخط الأزرق" الفاصل، خلّف مئات بين قتيل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.

وترهن الفصائل وقف القصف بإنهاء إسرائيل حرباً تشنّها بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول؛ ما أسفر عن نحو 128 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 10 آلاف مفقود.