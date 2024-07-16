ونقل موقع الأمم المتحدة الإلكتروني عن فيلوتشي اليوم الثلاثاء، قولها إن "وفدَي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع منخرطان في محادثات جنيف تحت قيادة المبعوث الشخصي للأمين العامّ للأمم المتحدة إلى السودان رمطان لعمامرة"، موضحة أن "لعمامرة وفريقه أجرَوا عدة اتصالات مع كل منهما مطلع هذا الأسبوع" بلا مزيد من التفاصيل.

كارثة صحية

في غضون ذلك دعت منظمة الصحة العالمية إلى السماح فوراً بوصول موادّ الإغاثة إلى مدينة الفاشر غربي السودان، لتجنُّب وضع صحي كارثي، محذرة من أن "الجوع والخوف من المجاعة يلاحقان السودان، حيث لا يزال 800 ألف شخص عالقين في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، دون ما يكفي من الغذاء أو الماء أو الدعم الطبي".

وقال ممثل المنظمة بالسودان شبل صهباني خلال مؤتمر صحفي بجنيف الثلاثاء، إن "القتال العنيف بين الأطراف المتحاربة جعل الوصول إلى الفاشر مستحيلاً تماماً"، مضيفاً أن "ولايات دارفور (غرب) وكردفان (جنوب) والخرطوم والجزيرة (وسط) أصبحت كلها معزولة عن المساعدات الإنسانية والصحية بسبب القتال المستمر".

وأكد أن الوضع في دارفور "مثير للقلق خصوصاً، إذ لا يستطيع الجرحى في أماكن مثل الفاشر الحصول على الرعاية العاجلة التي يحتاجون إليها، كما أن الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات ضعفاء بسبب الجوع الحادّ".

وحذّر صهباني من أن "الاستجابة الإنسانية في السودان لا تزال ممولة بنسبة 26 في المئة فقط"، واصفاً الوضع بأنه "واحدة من أسوأ حالات الطوارئ في العالم"، وتابع: "إذا لم نحصل على وقف إطلاق النار، فيمكننا على الأقلّ الحصول على حماية للمدنيين وفتح ممرات إنسانية".

نزوح 20% من السكان

على الصعيد الإنساني، أعلنت منظمة الهجرة الدولية أن 20% من سكان السودان نزحوا جراء القتال بين الجيش و"قوات الدعم السريع" إلى داخل وخارج البلاد منذ 15 أبريل/نيسان 2023، مشيرة إلى أن مليونين و238 ألفاً و671 شخصاً عبروا إلى البلدان المجاورة.

وأفادت المنظمة في بيان، بأن مصفوفة تتبع النزوح في السودان تشير إلى أن 10 ملايين و594 ألفاً و576 شخصاً نزحوا داخلياً وخارجياً حتى 3 يوليو/تموز الجاري، بينهم 7 ملايين و794 ألفاً و480 شخصاً نزحوا داخلياً منذ 15 أبريل/نيسان 2023.

ومنذ منتصف أبريل/نيسان 2023 يخوض الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان، و"الدعم السريع" بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، حرباً خلّفت نحو 15 ألف قتيل، إضافة إلى كارثة إنسانية قد تدفع ملايين إلى المجاعة والموت، جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتدّ إلى 12 ولاية من أصل 18 في البلاد.