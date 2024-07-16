وأفادت المصادر بأن الجانبين ناقشا خلال الاتصال، الوضع الإنساني في قطاع غزة، والتطورات المثيرة للقلق الناجمة عن تزايد الجوع والأمراض شمالي القطاع.

وتَطرَّق الاتصال أيضاً إلى آخر مستجدات محادثات وقف إطلاق النار في غزة، وفقاً للمصادر نفسها.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشنّ إسرائيل بدعم أمريكي حرباً على غزة أسفرت عن أكثر من 127 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وتواصل تل أبيب هذه الحرب متجاهلة قرارَي مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة، وتحسين الوضع الإنساني المزري بالقطاع.