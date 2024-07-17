سياسة
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منظمة الهجرة الدولية: 20% من السودانيين نزحوا داخلياً وخارجياً
قالت منظمة الهجرة الدولية أمس الثلاثاء، إن 20% من سكان السودان نزحوا جرّاء القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ 15 أبريل/نيسان 2023، داخل البلاد وخارجها.
منظمة الهجرة الدولية: 20% من السودانيين نزحوا داخلياً وخارجياً
منظمة الهجرة الدولية: 20% من السودانيين نزحوا داخلياً وخارجياً / صورة: Reuters
17 يوليو 2024

ولفتت المنظمة في بيان إلى أن مصفوفة تتبع النزوح في السودان تبيّن أن 10 ملايين و594 ألفاً و576 شخصاً نزحوا داخلياً وخارجياً حتى 3 يوليو/تموز الجاري، بينهم 7 ملايين و794 ألفاً و480 شخصاً نزحوا داخلياً منذ 15 أبريل/نيسان 2023، وأن مليونين و238 ألفاً و671 شخصاً عبروا إلى البلدان المجاورة.

وتابعت المنظمة: "نزح أكثر من 20% من سكان السودان، سواء داخلياً أو عبر الحدود، منذ 15 أبريل/نيسان 2023"، مشيرةً إلى أن "شخصاً واحداً من كل 5 أشخاص بات نازحاً داخلياً، وأن أكثر من ثلث إجمالي النازحين كانوا من (العاصمة) الخرطوم".

وذكرت المنظمة أن "الغذاء هو أكثر الاحتياجات المبلغ عنها بين الأسر النازحة"، وأضافت أن "أكثر من 97% من النازحين في جميع أنحاء السودان، جرت استضافتهم في المناطق التي تعاني مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد أو ما هو أسوأ".

ومنذ منتصف أبريل/نيسان 2023 يخوض الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، حرباً خلّفت نحو 15 ألف قتيل وفق الأمم المتحدة. وتزايدت دعوات أممية ودولية لتجنيب السودان كارثة إنسانية قد تدفع ملايين إلى المجاعة والموت، جرّاء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 12 ولاية من أصل 18 في البلاد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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