ولفتت المنظمة في بيان إلى أن مصفوفة تتبع النزوح في السودان تبيّن أن 10 ملايين و594 ألفاً و576 شخصاً نزحوا داخلياً وخارجياً حتى 3 يوليو/تموز الجاري، بينهم 7 ملايين و794 ألفاً و480 شخصاً نزحوا داخلياً منذ 15 أبريل/نيسان 2023، وأن مليونين و238 ألفاً و671 شخصاً عبروا إلى البلدان المجاورة.

وتابعت المنظمة: "نزح أكثر من 20% من سكان السودان، سواء داخلياً أو عبر الحدود، منذ 15 أبريل/نيسان 2023"، مشيرةً إلى أن "شخصاً واحداً من كل 5 أشخاص بات نازحاً داخلياً، وأن أكثر من ثلث إجمالي النازحين كانوا من (العاصمة) الخرطوم".

وذكرت المنظمة أن "الغذاء هو أكثر الاحتياجات المبلغ عنها بين الأسر النازحة"، وأضافت أن "أكثر من 97% من النازحين في جميع أنحاء السودان، جرت استضافتهم في المناطق التي تعاني مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد أو ما هو أسوأ".

ومنذ منتصف أبريل/نيسان 2023 يخوض الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، حرباً خلّفت نحو 15 ألف قتيل وفق الأمم المتحدة. وتزايدت دعوات أممية ودولية لتجنيب السودان كارثة إنسانية قد تدفع ملايين إلى المجاعة والموت، جرّاء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 12 ولاية من أصل 18 في البلاد.