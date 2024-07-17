سياسة
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السيسي يطرح جهود وساطة القاهرة بشأن "هدنة بغزة" وباريس تندد بمجازر إسرائيل
ندد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء بالغارات الإسرائيلية التي استهدفت خياماً ومدارس تؤوي النازحين الفلسطينيين في قطاع غزة. فيما أكد، في اتصال هاتفي مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، أهمية العمل المشترك لوقف الحرب ومنع توسع الصراع في المنطقة.
السيسي يطرح جهود وساطة القاهرة بشأن "هدنة بغزة" وباريس تندد بمجازر إسرائيل
قصف إسرائيلي على مدرسة تابعة للأونروا بالنصيرات / صورة: AFP
17 يوليو 2024

وقالت الرئاسة الفرنسية في بيانٍ إن ماكرون أجرى اتصالات هاتفية منفصلة مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وعاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، لبحث مستجدات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأضاف البيان: "ندد الرئيس بالضربات الجوية الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت مدارس تابعة للأمم المتحدة وكذلك مواطنين نازحين في مخيم المواصي للاجئين، وخلفت عدداً كبيراً من الضحايا المدنيين".

وأدى قصف جوي على خيام النازحين الفلسطينيين بمنطقة المواصي غرب مدينة خان يونس السبت، إلى استشهاد نحو 93 فلسطينيّاً وإصابة 300 آخرين، بينهم عشرات الأطفال والنساء، وأعرب ماكرون خلال حديثه مع القادة الثلاث عن أسفه، مطالباً إسرائيل "بحزم شديد بواجب احترام القانون الدولي الإنساني".

وأكّد أنّ "التوصّل إلى وقف لإطلاق النار لم يعد من الممكن تأجيله، ولا سيّما من أجل إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس في قطاع غزة ووضع حدّ لمعاناة سكّان غزة"، وفق ما جاء بالبيان.

وأضاف البيان أنّ ماكرون أعرب كذلك "عن قلقه البالغ إزاء تدهور الوضع في الضفة الغربية، وجدّد معارضة فرنسا لكلّ إجراءات إسرائيل الاستيطانية الجديدة التي تقوّض احتمالات السلام".

منع توسع الصراع

من جانبه قال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، أن الاتصال بين ماكرون والسيسي تناول دور الشراكة المصرية الفرنسية في دعم الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال تضمن تبادل الرؤى بين الرئيسين إزاء عدد من القضايا الإقليمية والدولية، وعلى رأسها تطورات الأوضاع في قطاع غزة.

واستعرض الرئيس المصري، في هذا الإطار، جهود الوساطة المستمرة التي تبذلها بلاده للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.

وطالب السيسي، وفق ما ذكر المتحدث باسم الرئاسة، بأهمية تكاتف الجهود الدولية لإنجاح مساعي الوساطة، وإيصال المساعدات الإنسانية بالكميات الكافية تخفيفاً للأوضاع القاسية التي يعاني منها أهالي القطاع نتيجة للعمليات العسكرية الإسرائيلية.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على غزة بدعم أمريكي، خلّفت أكثر من 127 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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