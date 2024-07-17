وتعرض جهاز الخدمة السرية بالولايات المتحدة لانتقادات حادة منذ أن تمكن مسلح، 20 عاماً، من إطلاق النار على ترمب، السبت الماضي، بعد أن وصل إلى سطح يُطل على التجمع الانتخابي وفتح النار عليه، وأدى الهجوم إلى إصابة ترمب في أذنه ومقتل أحد الحاضرين وإصابة اثنين آخرين.

وذكرت CNN عن مسؤول أمريكي لم تسمه أن جهاز الخدمة السرية أبلغ حملة ترمب بوجود "تهديد متزايد"، فيما رفض البيت الأبيض التعليق، لكنه قال إنه لا توجد مؤشرات على أن مُطلق النار، المشتبه به في محاولة اغتيال ترمب، السبت، كان له أي شركاء أجانب أو أمريكيين.

وقالت أدريان واتسون، المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض: "كما قلنا مرات عديدة، نتتبع التهديدات الإيرانية ضد مسؤولين سابقين في إدارة ترمب منذ سنوات"، مضيفة أن "هذه التهديدات تنبع من رغبة إيران في الانتقام لمقتل قاسم سليماني. نعتبر هذه مسألة تتعلق بالأمن القومي والداخلي وذات أولوية قصوى".

وأكد مسؤول أمريكي، وفق CNN، إنه بعد أن علم مجلس الأمن القومي بالتهديد المتزايد اتصل بجهاز الخدمة السرية، الذي أضاف موارد وقدرات لحماية ترمب، وأشار إلى أن حملة ترمب كانت على علم أيضاً بالتهديد المتزايد.

"لا أساس لها من الصحة"

في المقابل، نفت إيران الاتهامات الموجهة إليها، واعتبرتها "غير صحيحة"، وقالت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة، في بيان: "هذه الاتهامات مُغرضة ولا أساس لها من الصحة".

وذكر البيان الإيراني أنه "من وجهة نظر الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ترمب مجرم يجب محاكمته ومعاقبته في محكمة قانونية لأنه أمر باغتيال الجنرال سليماني. وقد اختارت إيران المسار القانوني لتقديمه إلى العدالة".

كما نفى القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني، علي باقري كني، في مقابلة مع شبكة CNN، ضلوع بلاده في محاولة اغتيال ترمب، مضيفاً: "قلت لكم صراحة إننا سنلجأ إلى الإجراءات والأطر القانونية والقضائية على المستويين الداخلي والدولي من أجل تقديم مُنفذي جريمة اغتيال الجنرال سليماني والمستشارين العسكريين إلى العدالة".