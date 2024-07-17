وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الأربعاء، ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء الحرب الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى "38 ألفا و794 شهيدا و89 ألفا و364 إصابة"، مضيفة ي تقريرها الإحصائي اليومي أن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرتين ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 81 شهيدا و198 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية".

وقال متحدث الدفاع المدني في غزة، محمود بصل، اليوم الأربعاء في منشور عبر تلغرام: "استشهد 9 فلسطينيين وأصيب عدد آخر جراء استهداف إسرائيلي بطائرة مسيرة لتجمع للمواطنين مقابل مدرسة القاهرة في منطقة الرمال الشمالية بمدينة غزة".

وأفاد شهود عيان بأن شظايا الغارة التي نفذتها الطائرة الإسرائيلية تساقطت على النازحين في المدرسة وتسببت بأضرار داخلها، وأوضحوا أن المدرسة تحتضن آلاف النازحين، بينهم أطفال ونساء.

وفجر اليوم الأربعاء، قال مدير إدارة الإمداد والتجهيز في الدفاع المدني في غزة، محمد المغير، إن جيش الاحتلال شن مساء أمس الثلاثاء، غارات عنيفة على النازحين في منطقة العطار غرب خان يونس، ومدرسة الرازي بمخيم النصيرات، وتجمّع للمدنيين بمحيط دوار الشيخ زايد شمال القطاع، ما أدى إلى استشهاد 48 شخصاً.

واستهدفت غارتان إسرائيليتان فجر اليوم منزلاً في الزوايدة ومسجداً في مخيّم النصيرات، ما أسفر عن استشهاد 9 فلسطينيين وإصابة آخرين.

وفي مدينة غزة، استهدفت مدفعية الاحتلال منازل المدنيين في حي تل الهوا جنوب غرب المدينة، فيما شنّ طيران الاحتلال الحربي غارة على منزل بحي الشيخ رضوان شمال غزة.

أما في مدينتي خان يونس ورفح، أطلقت مدفعية الاحتلال قذائفها اتجاه المناطق الشرقية لمدينة خان يونس، فيما شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارتين على المنطقة الجنوبية الغربية من مدينة رفح وسط قصف مدفعي على المكان.

تدهور الوضع الإنساني

أما على الصعيد الإنساني، أعلنت بلدية دير البلح عن "توقف العمل بمحطات معالجة الصرف الصحي بدير البلح نتيجة نفاد كمية السولار اللازم للتشغيل".

وحذّرت البلدية من "عدم توفر السولار بالكمية المطلوبة خلال الساعات القادمة وما يترتب عليه من كارثة ستعيشها المدينة وغرق الشوارع بمياه الصرف الصحي".

وكان أعلن رئيس لجنة الطوارئ في البلدية إسماعيل صرصور "خروج 19 بئراً وخزاني مياه كبيرين عن الخدمة في مدينة دير البلح".

وشدّد المتحدث على أن "عدم انتظام السولار كان سبباً رئيسياً في خروج هذه المرافق عن الخدمة التي كانت تغذي أكثر من 140 مركز إيواء ناهيك عن المدارس والنازحين والمواطنين"، وأشار صرصور وخبراء إلى نقص حاد في قطع الغيار اللازمة لإصلاح البنى التحتية المتضررة.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل بدعم أمريكي حربا على غزة أسفرت عن نحو 128 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وتواصل تل أبيب هذه الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح مدينة رفح جنوب غزة، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بالقطاع.