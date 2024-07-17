سياسة
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بعد اتهامها المقاومة.. حماس ترفض ادعاءات "رايتس ووتش" وتطالبها بالاعتذار
أعلنت حركة حماس، اليوم الأربعاء، رفضها تقريراً أصدرته "هيومن رايتس ووتش"، وفنّدت ما تضمنه من ادعاءات، ودعت المنظمة الحقوقية إلى سحبه والاعتذار عنه.
بعد اتهامها المقاومة.. حماس ترفض ادعاءات "رايتس ووتش" وتطالبها بالاعتذار
فلسطينيون يعبرون السياج المحيط بغزة إلى المستوطنات الإسرائيلية يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول / صورة أرشيفية: AFP 
17 يوليو 2024

كانت المنظمة الحقوقية الدولية ادعت اليوم الأربعاء، أن فصائل فلسطينية مسلحة بقطاع غزة ارتكبت ما وصفتها "جرائم حرب" خلال عملية "طوفان الأقصى" على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأفادت حماس، في بيان، بأن "تقرير هيومن رايتس ووتش تبنّى الرواية الإسرائيلية كلها، وابتعد عن أسلوب البحث العلمي والموقف القانوني المحايد، فصار أشبه بوثيقة دعائية إسرائيلية".

واستنكرت حماس احتواء التقرير على أكبر الأكاذيب المتعلقة بما سماه "الاغتصاب والعنف الجنسي"، دون أن يذكر أيّ دليل، بل اعترفت المنظمة أنها لم تتمكن من جمع معلومات يمكن التحقق منها.

وأكدت أنّ "عدد الشهداء والجرحى فاق 120 ألفاً حتى اليوم، وجرى تدمير المستشفيات والجامعات والمدارس والبنية التحتية بشكلٍ كامل، وما زالت آلة البطش الصهيوني تواصل جرائمها بدعم أمريكي وغربي كامل"

وأشارت إلى أن التقرير يتهم المقاومة الفلسطينية بارتكاب أعمال تعذيب وسوء معاملة بحق الأفراد الذين أسروهم، مضيفاً: "أيّ عاقل رأى الأسرى الإسرائيليين الذين أفرجت عنهم المقاومة الفلسطينية وراقب كيف تعاملت معهم أو سمع حديثهم للإعلام يدرك حجم الكذب الذي احتواه التقرير".

وأكد بيان حماس أن تقرير المنظمة "لم يذكر شيئاً عن أوضاع الأسرى الفلسطينيين لدى الكيان الفاشي، وكيف يكون وضعهم المأساوي عند الخروج من الأسر".

وحمَّلت الحركة، منظمة هيومن رايتس ووتش "كامل المسؤولية عن هذا التقرير الذي يبرر جرائم الاحتلال، ويسوغ استمرارها، ويسيء إلى سمعتها، كما يسيء إلى شعبنا وقواه المقاومة"، ودعتها إلى "سحب تقريرها والاعتذار عنه".

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل بدعم أمريكي حربا على غزة أسفرت عن نحو 128 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وتواصل تل أبيب هذه الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح مدينة رفح جنوب غزة، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بالقطاع.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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