سياسة
2 دقيقة قراءة
مليئة بالأكاذيب والافتراءات.. تركيا تدين تصريحات وزير الدفاع اليوناني
أكدت وزارة الدفاع التركية اليوم الأربعاء، أن محاولات وزير الدفاع اليوناني، نيكون ديندياس، لزرع الفتنة بين الشعبين التركي واليوناني لن تسفر عن أي نتائج، وذلك رداً على تصريحات مسيئة لتركيا وجيشها أدلى بها ديندياس أمس الثلاثاء.
مليئة بالأكاذيب والافتراءات.. تركيا تدين تصريحات وزير الدفاع اليوناني
وزارة الدفاع التركية تدين تصريحات وزير الدفاع اليوناني المسيئة لتركيا وجيشها / صورة: AA
17 يوليو 2024

وقالت الوزارة في بيانٍ، إن تصريحات ديندياس كانت "منخفضة المستوى ومليئة بالأكاذيب والافتراءات التي تستهدف القبارصة الأتراك والجيش التركي".

وأكد البيان أن الجيش التركي تحرك وفقاً لحق بلاده "الضامن" والنابع من الاتفاقيات الدولية، وأنقذ الشعب القبرصي التركي الذي تعرض للانتهاكات وجميع أنواع القمع من الجانب اليوناني في الفترة 1963-1974 ومن محاولات الإبادة الجماعية.

وتابعت وزارة الدفاع التركي: "بفضل شجاعة الجيش التركي، لم ترق دماء في قبرص منذ عام 1974، وقُضى على ضغط المجلس العسكري اليوناني على الشعب القبرصي الرومي، وعادت البلاد إلى الديمقراطية مع انهيار النظام العسكري في اليونان".

وشدد البيان على أن "الجيش التركي في قبرص سيكون ضامناً للسلام مستقبلاً كما كان اليوم وأمس".

وأضاف البيان: "ندعو وزير الدفاع اليوناني إلى التوقف عن محاولة تقويض الموقف المشترك الذي طرحه زعيما البلدين إذ تسعى تركيا واليونان لتعزيز العلاقات من خلال نهج بنّاء".

وأكدت وزارة الدفاع التركية في ختام البيان أن "جهود ديندياس لتحقيق نجاح سياسي من خلال زرع الفتنة بين الشعبين التركي واليوناني لن تسفر عن أي نتائج".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us