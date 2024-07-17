وقالت الوزارة في بيانٍ، إن تصريحات ديندياس كانت "منخفضة المستوى ومليئة بالأكاذيب والافتراءات التي تستهدف القبارصة الأتراك والجيش التركي".

وأكد البيان أن الجيش التركي تحرك وفقاً لحق بلاده "الضامن" والنابع من الاتفاقيات الدولية، وأنقذ الشعب القبرصي التركي الذي تعرض للانتهاكات وجميع أنواع القمع من الجانب اليوناني في الفترة 1963-1974 ومن محاولات الإبادة الجماعية.

وتابعت وزارة الدفاع التركي: "بفضل شجاعة الجيش التركي، لم ترق دماء في قبرص منذ عام 1974، وقُضى على ضغط المجلس العسكري اليوناني على الشعب القبرصي الرومي، وعادت البلاد إلى الديمقراطية مع انهيار النظام العسكري في اليونان".

وشدد البيان على أن "الجيش التركي في قبرص سيكون ضامناً للسلام مستقبلاً كما كان اليوم وأمس".

وأضاف البيان: "ندعو وزير الدفاع اليوناني إلى التوقف عن محاولة تقويض الموقف المشترك الذي طرحه زعيما البلدين إذ تسعى تركيا واليونان لتعزيز العلاقات من خلال نهج بنّاء".

وأكدت وزارة الدفاع التركية في ختام البيان أن "جهود ديندياس لتحقيق نجاح سياسي من خلال زرع الفتنة بين الشعبين التركي واليوناني لن تسفر عن أي نتائج".