وحذر باقري، في تصريح للصحفيين، مساء أمس الثلاثاء، في نيويورك، بعد لقائه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بقوله: "من المؤكد أن لبنان سيكون جحيماً لا عودة منه للصهاينة".

وردّاً على سؤال حول التوترات بين إسرائيل وحزب الله، قال باقري: "لقد أثبتت التجربة أنه كلما زاد الصهاينة التوتر في المنطقة، وارتكبوا مزيداً من الجرائم، فإنهم يغرقون في مستنقع التهديدات والمخاطر بصورة أكثر جدية".

وشدد باقري على أن "لبنان سيحيي الهزائم التاريخية للصهاينة في عامي 2000 و2006. ولذلك فإن لبنان سيكون بالتأكيد جحيماً لا عودة منه للصهاينة"، مضيفاً: "الصهاينة لا يستطيعون تعويض هزائمهم في غزة من خلال توسيع نطاق الحرب إلى مناطق أخرى على المستوى الإقليمي".

"لن تبقى لديكم دبابات"

وفي السياق ذاته، قال الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، اليوم الأربعاء، إن ما قامت به المقاومة في غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول هو حق كامل لها، مؤكداً أن فتح "جبهة الإسناد" اللبنانية ضمن معركة "طوفان الأقصى" جاء نصرة للشعب الفلسطيني.

وأوضح نصر الله، في كلمة متلفزة، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعترف للمرة الأولى أنه يعاني من نقص في الدبابات "بسبب تضررها في جبهات القتال في غزة والشمال"، وأضاف: "إذا جاءت دباباتكم إلى لبنان وجنوب لبنان لن تعانوا من نقص في الدبابات، لأنه لن تبقى لديكم دبابات".

وشدد نصر الله على أن جبهة لبنان لن تتوقف ما دام العدوان على غزة مستمرّاً، مضيفاً: "التهديد بالحرب لم يخِفْنا من 10 أشهر عندما كانت إسرائيل لا تعاني من نقص"، وأكد أن "كل ما يُشاع عن اتفاق جاهز للوضع على الحدود الجنوبية للبنان غير صحيح.. ومستقبل ما سيحدث في الجنوب يتقرر على ضوء نتائج هذه المعركة".

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها حزب الله، مع جيش الاحتلال قصفاً يوميّاً عبر "الخط الأزرق" الفاصل، خلّف مئات بين قتيل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.

وترهن هذه الفصائل وقف القصف بإنهاء إسرائيل حرباً تشنها بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي أسفرت عن أكثر من 127 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.