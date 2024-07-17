ومن المقرر أن يبدأ جيش الاحتلال، الأحد المقبل، إرسال أوامر استدعاء للخدمة العسكرية إلى آلاف من الحريديم، الذين يتمتعون بإعفاء من التجنيد منذ عام 1949، يثير جدلاً وانقسامات شعبية وسياسية.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأنها حصلت على تسجيل صوتي للحاخام الأكبر السابق يتسحاق يوسيف يقول فيه: "كل عالم توراة مُعفى من التجنيد، حتى الشخص العاطل الذي لا يدرس"، مضيفاً أن "مَن ينضمون إلى الجيش يفسدون. توجد مجندات وضابطات وألفاظ نابية، توجد أشياء فظيعة وغير لائقة.. لا تذهبوا إلى هناك"، وطالب كل شخص منهم يتلقى أمر استدعاء بأن "يمزقه ولا يذهب".

وفي تسجيل آخر نشره موقع "واينت" الإخباري، قال يتسحاق يوسيف: "كل الاحترام للجيش على جهوده، ونقدر ما يفعلون"، مستدركاً: "لكن دون التوراة، إلى أين سنتجه؟! بدلاً من تخصيص مزيد من الميزانيات للمدارس الدينية، يصدرون مسودات إشعارات".

وتابع الحاخام الأكبر السابق لإسرائيل: "أي شخص يتلقى إشعارات يجب أن يمزقها ولا يذهب.. إنه مع التوراة ولن يخاف منهم.. وإذا أخذوه إلى السجن، فسيذهب معه رئيس مدرسته الدينية"، مضيفاً: "من المؤسف أنهم لا يفهمون هذه الأشياء.. لقد حمتنا التوراة عبر الأجيال".

وكانت قد اندلعت، مساء أمس الثلاثاء، مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين من اليهود المتدينين (حريديم) قطعوا الطريق السريع 4 بالقرب من بني براك (وسط) احتجاجاً على قرار تجنيدهم الإلزامي.

ومساء الاثنين، هاجم شُبان حريديم سيارة كان يستقلها ضابطان بجيش الاحتلال الإسرائيلي بمدينة بني براك ورشقوها بزجاجات وهم يصرخون "قتلة".

ويشكل الحريديم نحو 13% من عدد سكان إسرائيل البالغ نحو 10 ملايين نسمة، ولا يخدمون في الجيش، ويقولون إنهم يكرّسون حياتهم لدراسة التوراة بالمعاهد الدينية، ويعتبرون أن الاندماج بالعالم العلماني يهدد هويتهم الدينية واستمرارية مجتمعهم.

وحاليّاً، يتمكن الحريديم عند بلوغ 18 عاماً (سن الالتحاق بالخدمة) من تجنب التجنيد عبر الحصول على تأجيلات متكررة لمدة عام واحد بحجة الدراسة بالمعاهد الدينية، حتى وصولهم إلى سن الإعفاء من التجنيد (26 عاماً حاليّاً).

ومنذ أشهر، يعاني جيش الاحتلال الإسرائيلي عجزاً في عدد أفراده، في ظل حربه المتواصلة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وعملياته المكثفة في الضفة الغربية المحتلة، وقصفه المتبادل مع حزب الله اللبناني منذ الثامن من الشهر نفسه.

وخشية انهيار ائتلافه الحكومي، حاول رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تمرير مشروع قانون قديم يحافظ للحريديم على الإعفاء من الخدمة العسكرية، لكن المحكمة العليا قطعت عليه الطريق في 25 يونيو/حزيران الماضي بإصدار قرار بإلزام الحريديم التجنيد في الجيش، ومنع المساعدات المالية عن المؤسسات الدينية التي يرفض طلابها الخدمة العسكرية.