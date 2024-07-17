سياسة
2 دقيقة قراءة
زوجها جندي بجيش الاحتلال.. إسرائيلية تقتل ابنها بفأس وتعتدي على حارس أمن
اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، أمس الثلاثاء، مستوطنة قتلت ابنها (6 سنوات) بفأس، وأفادت معلومات أولية، أن المرأة كانت من الفارين من مهرجان "نوفا" قرب مستوطنة "رعيم" في "غلاف غزة"، يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وزوجها من جنود الاحتياط بجيش الاحتلال.
زوجها جندي بجيش الاحتلال.. إسرائيلية تقتل ابنها بفأس وتعتدي على حارس أمن
الشرطة الإسرائيلية تلقي القبض على مستوطنة قتلت ابنها بفأس / صورة: Getty Images
17 يوليو 2024

وأظهرت مقاطع فيديو تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي، امرأة (33 عاماً) ملطخة بالدماء تحمل فأساً وتهاجم المارة. وعند وصولها إلى مدخل مركز تجاري بهرتسيليا، حاولت الاعتداء على حارس الأمن، لكنه تمكن من انتزاع الفأس منها بعد إصابته بجروح طفيفة.

وقال إعلام عبري، إن الشرطة وصلت بسرعة إلى مكان الحادث لاعتقال المرأة، وتوجهت بعد ذلك إلى شقتها، إذ عثرت على جثة الصبي الصغير، الذي قيل إنه ابنها.

وتحدثت معلومات أولية أن المتهمة كانت من الفارين من المهرجان الموسيقي "نوفا" بمستوطنة "ريعيم" في "غلاف غزة"، يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وزوجها من جنود الاحتياط بجيش الاحتلال. ومددت محكمة الصلح في تل أبيب، اليوم الأربعاء، احتجاز المستوطنة الإسرائيلية لمدة 9 أيام أخرى.

وفي الجلسة، شرح ممثل الشرطة بالتفصيل ما حصل قائلاً: "قتلت المشتبه بها ابنها وكلبها، ثم وصلت إلى مركز سفن ستارز وحاولت إيذاء المارة وأخيراً وصلت إلى حارس الأمن وحاولت قتله بأداة خطيرة، وجرى القبض عليها ونقلها إلى المستشفى". وأضاف أنه "لم تستجوب المشتبه بها بعد، لكن الأدلة تظهر أنها ارتكبت الأفعال عمداً".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us