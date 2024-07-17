وشارك في الاجتماع من الجانب التركي بجانب فيدان، وزيرا الدفاع يشار غولر، والطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بيرقدار، ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن، كما حضر الاجتماع رئيس مؤسسة الصناعات الدفاعية التابعة للرئاسة التركية خلوق غورغون، وأوزغور فولكان آغار مساعد وزير التجارة.

وذكرت الخارجية التركية في بيان منفصل أن فيدان التقى نظيره النيجري بكاري ياو سانغاري ضمن زيارته التي تستغرق يوماً واحداً إلى البلاد.

وأمس الثلاثاء، أفادت مصادر دبلوماسية تركية بأن الوفد الزائر للنيجر سيناقش مع المسؤولين هناك، العلاقات السياسية والاقتصادية القائمة بين الدولتين، إضافة إلى الخطوات التي يجب الإقدام عليها من أجل تعزيز التعاون بين الجانبين.

ومن المقرر أن يبحث الوفد التركي مع المسؤولين في النيجر، آخر المستجدات في منطقة الساحل الإفريقي والتطورات المتعلقة بالهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة.