سياسة
3 دقيقة قراءة
بسبب تايوان.. الصين تعلّق محادثات الحد من التسلح مع الولايات المتحدة
قررت الصين، اليوم الأربعاء، تعليق محادثات الحد من التسلّح ومنع الانتشار النووي مع الولايات المتحدة "رداً على بيع واشنطن أسلحةً إلى تايوان"، فيما اعتبر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، أن تايوان "يجب أن تدفع" لبلاده في مقابل الدفاع عنها.
بسبب تايوان.. الصين تعلّق محادثات الحد من التسلح مع الولايات المتحدة
المتحدث باسم الخارجية الصينية يعلن تعليق بلاده محادثات الحد من التسلح مع الولايات المتحدة / صورة: Reuters Archive
17 يوليو 2024

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، في تصريحات صحفية إن "الولايات المتحدة تجاهلت معارضة الصين الصارمة.. واتخذت سلسلة من الإجراءات التي تقوض بشكل خطير المصالح الأساسية" للدولة الآسيوية.

وأضاف جيان رداً على سؤال عن المحادثات بهذا الشأن بين بكين وواشنطن، قائلاً: "لهذا السبب قررت الصين تعليق المفاوضات مع الولايات المتحدة" التي تهدف إلى إجراء جولة جديدة من المشاورات بشأن الحد من الأسلحة ومنع الانتشار النووي.

وأشار إلى أن بلاده ترغب في الحفاظ على التواصل مع الولايات المتحدة بشأن قضايا الحد من الأسلحة الدولية على أساس الاحترام المتبادل، مستدركاً "لكن الولايات المتحدة يجب أن تحترم المصالح الأساسية للصين وأن تهيئ الظروف المناسبة للحوار".

وتعتبر الصين تايوان جزءاً من أراضيها، على الرغم من أنها لا تسيطر على هذه الجزيرة، كما تستنكر بانتظام مبيعات الأسلحة الأمريكية للجزيرة.

وفي يونيو/حزيران، وافقت الولايات المتحدة على بيع معدات عسكرية إلى تايوان بقيمة إجمالية تصل إلى حوالى 300 مليون دولار. وعقدت محادثات بين القوتين العالميتين الرئيسيتين في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، من دون أن يجري الإعلان عنها في ذلك الوقت.

وفي تقرير طلب الكونغرس الأمريكي الحصول عليه، قال البنتاغون في أكتوبر/تشرين الأول الماضي إن الصين تطوّر ترسانتها النووية بشكل أسرع مما توقعته الولايات المتحدة.

وحسب تقديرات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، فإن الولايات المتحدة تملك حوالى 3700 سلاح نووي بينما تملك روسيا 4500 سلاح نووي، مقارنة بـ410 لدى الصين.

في سياق متصل، اعتبر الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية دونالد ترمب، أن تايوان "يجب أن تدفع" للولايات المتحدة في مقابل الدفاع عنها في مواجهة الصين، مثيراً شكوكاً بشأن العلاقات بين واشنطن وتايبيه في حال فوزه.

وكان ترمب يجيب على سؤال خلال مقابلة مع موقع "بلومبرغ بيزنيسويك" (Bloomberg Businessweek)، عما إذا كان سيدافع عن تايوان التي تقول بكين إنها جزء من أراضيها وستعيدها إلى سيادتها، حتى لو استدعى الأمر استخدام القوة.

وأردف ترمب: "أعرف جيداً هذا الشعب، أحترمه كثيراً. لقد استحوذ على حوالى 100% من نشاطاتنا في مجال أشباه الموصّلات. وأعتقد أن تايوان يجب أن تدفع لنا للدفاع عنها"، مضيفاً: "نحن لا نختلف عن شركة تأمين. تايوان لا تعطينا شيئاً".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us