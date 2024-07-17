وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، في تصريحات صحفية إن "الولايات المتحدة تجاهلت معارضة الصين الصارمة.. واتخذت سلسلة من الإجراءات التي تقوض بشكل خطير المصالح الأساسية" للدولة الآسيوية.

وأضاف جيان رداً على سؤال عن المحادثات بهذا الشأن بين بكين وواشنطن، قائلاً: "لهذا السبب قررت الصين تعليق المفاوضات مع الولايات المتحدة" التي تهدف إلى إجراء جولة جديدة من المشاورات بشأن الحد من الأسلحة ومنع الانتشار النووي.

وأشار إلى أن بلاده ترغب في الحفاظ على التواصل مع الولايات المتحدة بشأن قضايا الحد من الأسلحة الدولية على أساس الاحترام المتبادل، مستدركاً "لكن الولايات المتحدة يجب أن تحترم المصالح الأساسية للصين وأن تهيئ الظروف المناسبة للحوار".

وتعتبر الصين تايوان جزءاً من أراضيها، على الرغم من أنها لا تسيطر على هذه الجزيرة، كما تستنكر بانتظام مبيعات الأسلحة الأمريكية للجزيرة.

وفي يونيو/حزيران، وافقت الولايات المتحدة على بيع معدات عسكرية إلى تايوان بقيمة إجمالية تصل إلى حوالى 300 مليون دولار. وعقدت محادثات بين القوتين العالميتين الرئيسيتين في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، من دون أن يجري الإعلان عنها في ذلك الوقت.

وفي تقرير طلب الكونغرس الأمريكي الحصول عليه، قال البنتاغون في أكتوبر/تشرين الأول الماضي إن الصين تطوّر ترسانتها النووية بشكل أسرع مما توقعته الولايات المتحدة.

وحسب تقديرات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، فإن الولايات المتحدة تملك حوالى 3700 سلاح نووي بينما تملك روسيا 4500 سلاح نووي، مقارنة بـ410 لدى الصين.

في سياق متصل، اعتبر الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية دونالد ترمب، أن تايوان "يجب أن تدفع" للولايات المتحدة في مقابل الدفاع عنها في مواجهة الصين، مثيراً شكوكاً بشأن العلاقات بين واشنطن وتايبيه في حال فوزه.

وكان ترمب يجيب على سؤال خلال مقابلة مع موقع "بلومبرغ بيزنيسويك" (Bloomberg Businessweek)، عما إذا كان سيدافع عن تايوان التي تقول بكين إنها جزء من أراضيها وستعيدها إلى سيادتها، حتى لو استدعى الأمر استخدام القوة.

وأردف ترمب: "أعرف جيداً هذا الشعب، أحترمه كثيراً. لقد استحوذ على حوالى 100% من نشاطاتنا في مجال أشباه الموصّلات. وأعتقد أن تايوان يجب أن تدفع لنا للدفاع عنها"، مضيفاً: "نحن لا نختلف عن شركة تأمين. تايوان لا تعطينا شيئاً".