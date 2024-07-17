سياسة
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لمسافة 245 مليون كيلومتر.. ناسا تبث موسيقى هيب هوب لأول مرة في كوكب الزهرة
بثّت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) أغنية مغنية الهيب هوب الأمريكية ميسي إليوت (The Rain (Supa Dupa Fly لمسافة 158 مليون ميل (254 مليون كيلومتر) عبر الفضاء إلى كوكب الزهرة في سابقة فريدة من نوعها.
لمسافة 245 مليون كيلومتر.. ناسا تبث موسيقى هيب هوب لأول مرة في كوكب الزهرة
رسم توضيحي لجانب من جيولوجيا سطح كوكب الزهرة / صورة: ناسا
17 يوليو 2024

وحصلت إليوت على العديد من الجوائز، بما في ذلك سبع جوائز غرامي، لكنها الآن حصلت على جائزة أكثر تميزاً بفضل وكالة ناسا، إذ أصبحت أول فنانة هيب هوب ترسل أغنية إلى كوكب الزهرة بوساطة مختبر الدفع النفاث التابع للوكالة واستغرق الأمر 14 دقيقة فقط للوصول إلى الكوكب.

ولجأت وكالة ناسا إلى أكبر خدمة اتصالات لديها وأكثرها حساسية، شبكة الفضاء العميق (DSN) لإرسال الأغنية إلى الفضاء، إذ تتميز الشبكة بمجموعة من هوائيات الراديو العملاقة التي تسمح للبعثات بتتبع المركبات الفضائية وإرسال الأوامر واستقبال البيانات منها.

وأعربت إليوت، وهي فنانة رائدة تتمتع بمسيرة مهنية تمتد لأكثر من 30 عاماً، عن سعادتها قائلة: "ما زلت لا أصدق أنني سأخرج من هذا العالم مع وكالة ناسا عبر شبكة الفضاء السحيق، فأنا أشعر بالتواضع لمشاركة فني ورسالتي مع الكون".

وحتى الآن، لم ينقل النظام سوى أغنية واحدة أخرى إلى الفضاء، ما يجعل هذا الإرسال هو الأول من نوعه لموسيقى الهيب هوب، بينما تواصل ناسا دعم مهمات كوكب الزهرة القادمة، "دا فينشي"، و"فيريتاس"، بالإضافة إلى الشراكة مع وكالة الفضاء الأوروبية في مهمة "إينفينشن"، وستستكشف هذه المهام كوكب الزهرة وترسل بيانات قيّمة إلى الأرض.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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