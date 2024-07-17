وحصلت إليوت على العديد من الجوائز، بما في ذلك سبع جوائز غرامي، لكنها الآن حصلت على جائزة أكثر تميزاً بفضل وكالة ناسا، إذ أصبحت أول فنانة هيب هوب ترسل أغنية إلى كوكب الزهرة بوساطة مختبر الدفع النفاث التابع للوكالة واستغرق الأمر 14 دقيقة فقط للوصول إلى الكوكب.

ولجأت وكالة ناسا إلى أكبر خدمة اتصالات لديها وأكثرها حساسية، شبكة الفضاء العميق (DSN) لإرسال الأغنية إلى الفضاء، إذ تتميز الشبكة بمجموعة من هوائيات الراديو العملاقة التي تسمح للبعثات بتتبع المركبات الفضائية وإرسال الأوامر واستقبال البيانات منها.

وأعربت إليوت، وهي فنانة رائدة تتمتع بمسيرة مهنية تمتد لأكثر من 30 عاماً، عن سعادتها قائلة: "ما زلت لا أصدق أنني سأخرج من هذا العالم مع وكالة ناسا عبر شبكة الفضاء السحيق، فأنا أشعر بالتواضع لمشاركة فني ورسالتي مع الكون".

وحتى الآن، لم ينقل النظام سوى أغنية واحدة أخرى إلى الفضاء، ما يجعل هذا الإرسال هو الأول من نوعه لموسيقى الهيب هوب، بينما تواصل ناسا دعم مهمات كوكب الزهرة القادمة، "دا فينشي"، و"فيريتاس"، بالإضافة إلى الشراكة مع وكالة الفضاء الأوروبية في مهمة "إينفينشن"، وستستكشف هذه المهام كوكب الزهرة وترسل بيانات قيّمة إلى الأرض.