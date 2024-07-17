وقال بوريل في مقابلة حصرية مع قناة العربية إن الاتحاد الأوروبي اعترف بقرار الأمم المتحدة بأن الضفة الغربية "منطقة محتلة بالحرب وليست جزءاً من إسرائيل ضمن حدود معترف بها دولياً". وتابع: "تعتقد بعض الدول أن هذا ليس الوقت المناسب للاعتراف (بالدولة الفلسطينية)، وأن ذلك قد يؤدي إلى نتائج عكسية".

وفيما يتعلق بتقديم دول أوروبية أسلحة إلى إسرائيل، شدّد على أنه غير مخول بالحديث عن ذلك، لافتاً إلى أنه يمثل الاتحاد الأوروبي "ويداه مقيدتان، لأن تجارة الأسلحة سيادة وطنية".

وأضاف: "هناك دول أعضاء تزود إسرائيل بالأسلحة وهي مستمرة في القيام بذلك، لكن لا يمكنني فعل أي شيء حيال ذلك، لأنه ليس لدي أي سلطة في هذا الشأن".

وفي مايو/أيار الماضي، أعلنت إسبانيا والنرويج وأيرلندا اعترافها رسمياً بدولة فلسطين، وتبعتها سلوفينيا وأرمينيا في يونيو/حزيران الماضي، في أعقاب الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة والمستمرة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، وتصاعد التضييق الإسرائيلي على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وخلفت حرب إسرائيل على غزة بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي أكثر من 128 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.