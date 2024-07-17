سياسة
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بن سلمان يهنئ رئيس إيران بالفوز في الانتخابات وسط إشادات بتطور العلاقات
هنأ ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في اتصال هاتفي اليوم الأربعاء، الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان بفوزه في الانتخابات الرئاسية، وأشاد الطرفان بما وصلت إليها العلاقات الثنائية من "تطور"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.
بن سلمان يهنئ رئيس إيران بالفوز في الانتخابات وسط إشادات بتطور العلاقات
ولي العهد السعودي يهنئ الرئيس الإيراني بالفوز في الانتخابات ويشيد بالعلاقات الثنائية بين البلدين  / Others
17 يوليو 2024

وذكرت الوكالة أن الجانبين "أشادا بما وصلت إليه العلاقات الثنائية بين البلدين من تطور على عدد من الصعد"، وأكدا "أهمية مواصلة تعزيز التعاون في مختلف المجالات".

وفي سبتمبر/أيلول 2023، عاد التمثيل الدبلوماسي بين البلدين، لأول مرة منذ قطع العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وطهران في 2016، ثم الاتفاق على استئنافها في مارس/آذار 2023، عقب مباحثات برعاية صينية في بكين.

وكانت السعودية قطعت علاقاتها مع إيران، إثر اعتداءات تعرضت لها سفارة الرياض في طهران وقنصليتها بمدينة مشهد (شرق)، احتجاجاً على إعدام المملكة رجل الدين الشيعي السعودي نمر النمر، لإدانته بتهم منها "الإرهاب".

وفاز المرشح الإيراني الإصلاحي النائب عن تبريز، وزير الصحة السابق مسعود بزشكيان، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 5 يوليو/تموز الجاري، بحصوله على 53.7 بالمئة من الأصوات.

وجاءت الانتخابات الرئاسية عقب وفاة رئيس البلاد إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق لهما في حادث تحطّم مروحية بمحافظة أذربيجان الشرقية في 19 مايو/أيار الماضي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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