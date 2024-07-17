سياسة
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غوغل تتجه للاستحواذ على شركة إسرائيلية للأمن السيبراني
تتجه شركة "غوغل" للاستحواذ على شركة "وز" إحدى الشركات الإسرائيلية المتخصصة في مجال الأمن السيبراني، مقابل مبلغ ضخم يصل إلى 23 مليار دولار، وذلك بعد محادثات مع مؤسسها عساف رابابورت، وهو ضابط سابق من الوحدة العسكرية 8200.
غوغل تتجه للاستحواذ على شركة إسرائيلية للأمن السيبراني
لافتة خارج مكتب Google بالقرب من مقر الشركة في ماونتن فيو، كاليفورنيا، الولايات المتحدة. / Others
17 يوليو 2024

وتمثل صناعة التكنولوجيا في الاقتصاد الإسرائيلي نحو 20% من الإنتاج ونحو 15% من الوظائف، وإلى جانب الجامعات، خرج من وحدات الاستخبارات العسكرية والتكنولوجيا الإسرائيلية، على غرار الوحدة 8200، قيادات عسكرية في مئات الشركات الناشئة بمجال التكنولوجيا.

وشارك رابابورت مع ينون كوستيكا وروي رزنيك وآمي لوتواك في تأسيس شركته السابقة للأمن السحابي "أدالوم" في عام 2012، والتي باعوها لشركة مايكروسوفت بعد ثلاث سنوات مقابل 320 مليون دولار.

وفي عام 2020، في مستهل جائحة كوفيد-19، أنشأ الأربعة شركة "وز" للأمن السيبراني السحابي وسرعان ما نَمت حتى بلغ تقييمها 12 مليار دولار بعد جولة تمويل بقيمة مليار دولار في مايو/أيار من هذا العام.

وتأسست شركة "وز" في إسرائيل ومقرها الآن في نيويورك، وهي واحدة من أسرع شركات البرمجيات نمواً على مستوى العالم، إذ توفر حلول الأمن السيبراني المستندة إلى السحابة مع اكتشاف التهديدات في الوقت الفعلي والاستجابات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وحققت "وز" حوالي 350 مليون دولار من الإيرادات في عام 2023 وتعمل مع 40% من شركات "Fortune 100"، وفقاً لموقعها على الإنترنت. وقد جمعت مؤخراً مليار دولار في جولة تمويل خاصة قدرت قيمة الشركة بـ12 مليار دولار.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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