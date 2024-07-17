وأكدت صحيفة "كالكاليست" الاقتصادية الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن "ميناء إيلات مغلق بشكل شبه كامل منذ 8 أشهر، إذ بدأ الحوثيون مهاجمة السفن المارة عبر البحر الأحمر".

وأوضحت أنه "في العامين السابقين لاندلاع حرب السيوف الحديدية (على غزة)، كان ميناء إيلات نقطة الدخول الرئيسية للسيارات إلى إسرائيل"، مشيرة إلى أن العام 2023 شهد وصول 150 ألف سيارة عبر الميناء، بينما لم تصل عبره أي سيارة في عام 2024.

ونقلت الصحيفة عن رئيس مجلس إدارة الميناء ومالكه، آفي هورميرو، رسالة وجهها إلى وزيرة المواصلات ميري ريغيف، طالب فيها بعقد اجتماع "عاجل" بشأن الميناء الذي وصف وضعه بـ"الحرج".

وقال هورميرو في الرسالة: "بسبب الحرب وفي ظل إغلاق الممر الملاحي في باب المندب، أنا وشركائي كأصحاب الشركة نتحمل عبء النفقات الهائلة لاستمرار أعمال الصيانة المستمرة للميناء ودفع أجور الموظفين خلال الأشهر الثمانية الماضية".

وأضاف: "نعتقد أنه لا توجد أي شركة أعمال تواجه هذا النوع من التحدي كما نواجهه حتى يومنا هذا"، لافتاً إلى أنه "ليس أمامه خيار سوى البدء بتسريح العمال"، وفق الصحيفة.

وتابع: "في ضوء ما سبق، للأسف، ليس لدينا خيار سوى البدء بتسريح نحو 50 إلى 60 من العمال، إذ سيُترك العمال الأساسيون فقط في الميناء". وبحسب "كالكاليست"، يعمل في الميناء حالياً نحو 120 شخصاً.

و"تضامناً مع غزة" التي تواجه حرباً إسرائيلية مدمرة لنحو 10 أشهر، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي.

وبدعم أمريكي تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول حرباً على غزة، أسفرت عن أكثر من 128 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.