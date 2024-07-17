سياسة
2 دقيقة قراءة
خشية الانقسامات.. أوديني الإيطالية ترفض استضافة مباراة المنتخب مع إسرائيل
أعلنت بلدية أوديني شمال شرقي إيطاليا رفضها استضافة مباراة المنتخب الوطني لكرة القدم ضد نظيره الإسرائيلي ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية "خشية التسبب في انقسامات ومشكلات اجتماعية".
خشية الانقسامات.. أوديني الإيطالية ترفض استضافة مباراة المنتخب مع إسرائيل
آلاف المتظاهرين في العاصمة الإيطالية روما يطالبون بوقف إطلاق النار في غزة مارس/آذار 2024 / صورة: AA Archive
17 يوليو 2024

وأفادت الصحافة المحلية، اليوم الأربعاء، بأن رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم غابرييل غرافينا، قدم عرضاً لرئاسة بلدية أوديني لاستضافة المباراة على استاد "بلوينرغي" في 14 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وهو ما رفضته إدارة البلدية "خشية أن تكون لهذه الاستضافة طبيعة تمييزية لأن إسرائيل دولة في حالة حرب".

وقال ألبرتو فيليس دي توني، من تيار يسار الوسط الذي انتُخب لمنصب عمدة أوديني العام الماضي "إن استضافة مثل هذه المباراة في وقت تعد فيه إسرائيل دولة في حالة حرب، يحمل في طياته خطر التسبب في انقسامات ومشكلات اجتماعية بدلاً من تجميل صورة أوديني".

وفي يونيو/حزيران الماضي، أعلنت بلدية بروكسل استحالة إقامة مباراة مرتقبة لكرة القدم بين منتخبي بلجيكا وإسرائيل في ملعب الملك بودوان بالعاصمة البلجيكية، لدواعٍ أمنية.

وأوضحت بلدية بروكسل في بيان حينئذ أنه "بعد تحليل دقيق، خلصنا إلى أن إقامة مباراة من هذا النوع في عاصمة بلادنا في هذه الظروف العصيبة سيؤدي بلا شك إلى مظاهرات كبيرة واحتجاجات مضادة، ما يهدّد سلامة المشجعين واللاعبين وسكان بروكسل وقوات الشرطة".

وخلفت حرب إسرائيل على غزة بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي أكثر من 128 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل تل أبيب هذه الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بالقطاع.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us