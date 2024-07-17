وأفادت الصحافة المحلية، اليوم الأربعاء، بأن رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم غابرييل غرافينا، قدم عرضاً لرئاسة بلدية أوديني لاستضافة المباراة على استاد "بلوينرغي" في 14 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وهو ما رفضته إدارة البلدية "خشية أن تكون لهذه الاستضافة طبيعة تمييزية لأن إسرائيل دولة في حالة حرب".

وقال ألبرتو فيليس دي توني، من تيار يسار الوسط الذي انتُخب لمنصب عمدة أوديني العام الماضي "إن استضافة مثل هذه المباراة في وقت تعد فيه إسرائيل دولة في حالة حرب، يحمل في طياته خطر التسبب في انقسامات ومشكلات اجتماعية بدلاً من تجميل صورة أوديني".

وفي يونيو/حزيران الماضي، أعلنت بلدية بروكسل استحالة إقامة مباراة مرتقبة لكرة القدم بين منتخبي بلجيكا وإسرائيل في ملعب الملك بودوان بالعاصمة البلجيكية، لدواعٍ أمنية.

وأوضحت بلدية بروكسل في بيان حينئذ أنه "بعد تحليل دقيق، خلصنا إلى أن إقامة مباراة من هذا النوع في عاصمة بلادنا في هذه الظروف العصيبة سيؤدي بلا شك إلى مظاهرات كبيرة واحتجاجات مضادة، ما يهدّد سلامة المشجعين واللاعبين وسكان بروكسل وقوات الشرطة".

وخلفت حرب إسرائيل على غزة بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي أكثر من 128 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل تل أبيب هذه الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بالقطاع.