50 سنة أخرى فصلت ما بين ظهور اللوحة، وصورة البروفيسور خميس الإسي، حاملاً ما تبقى من أغراضه التي نجح في التقاطها قبل النزوح من الأحزمة النارية الإسرائيلية في مدينة غزة، التي صمد فيها طيلة شهور الحرب العشرة، متنقلاً ما بين مستشفياتها ومراكزها الصحية، ومحاولاً "الحفاظ على الحياة وإعطاء الأمل".

عمل الدكتور خميس الإسي أستاذاً في كلية الطب التابعة للجامعة الإسلامية في غزة، وخلال رحلته الأكاديمية حاز عدداً من الدرجات العلمية منها الزمالة الفخرية في جامعة أكسفورد وكامبردج، واختارته منظمة الصحة العالمية عضواً في لجنة الخبراء لطب الألم والرعاية التلطيفية.

قابلت TRT عربي الدكتور خميس في مقر عمله وبين مرضاه وحاورته حول الحرب، وقصص نزوحه الاثنتي عشرة، وعن غزة ومكانتها، وعمّا يبعث على الأمل تحت نار الإبادة.

مكانة غزة

يرتبط الدكتور خميس مع مدينة غزة بعلاقة خاصة، بدأت من العائلة التي سكنت حي الدرج أقدم الأحياء الغزية، وظهرت آثار هذه العلاقة في سيرة الطبيب الذي قُدمت له "على طول حياته العلمية والأكاديمية عدة عروض للعمل في مناطق خارج غزة لم أقبلها، وآثرت البقاء في قطاع غزة".

وعن الأسباب التي دفعته لذلك يولي الإسي أهمية كبيرة لـ"البقاء إلى جانب أمي والعائلة خصوصاً بعد أن توفى والدي قبل عشر سنوات".

ويضيف الطبيب الغزي إلى قائمة الأسباب الرغبة في "تقديم خدمة طبية مميزة لمرضانا الذين يستحقون الأفضل، ونقل الخبرات المتواضعة التي لدينا للأطباء والإخصائيين الآخرين في شتى مستشفيات قطاع غزة".

ارتباط الدكتور خميس بمدينة غزة وأحيائها ظهر كذلك في رفضه الخروج من شمال غزة، والبقاء على رأس عمله في ما تبقى من مستشفياتها: "منذ بداية الحرب حتى الآن، وأنا أعمل إمّا في مستشفى الشفاء وإما في مستشفى الأهل العربي (المعمداني) نقدم الخدمات من خبرتنا المتواضعة في مجال الأعصاب والأمراض الباطنية المزمنة، وعلاج الغضاريف وآلام المفاصل وبعض الإجراءات التداخلية الأخرى".

يُذكَر أن البروفيسور خميس يعمل محاضراً في الجامعة الإسلامية، وعمله في مستشفيي الشفاء والمعمداني تحت بند التطوع، لكنّ ذلك لم يمنعه من البقاء في هذين المستشفيين حتى في الوقت الذي حوصرا فيه وهوجما من دبابات الاحتلال.

وفي الأسابيع الأولى من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة هاجمت طائرات الاحتلال مستشفى المعمداني، وارتكبت مجزرة راح ضحيتها العشرات، كما حاصرت مستشفى الشفاء مرتين ودمرت الجزء الأكبر منه.

مسلسل النزوح

على مدار الشهور العشرة الماضية نزح الدكتور خميس 12 مرة؛ كانت المرة الأولى عندما خرج من منزله في حي تل الهوى الذي هاجمه جيش الاحتلال بقسوة في الأسابيع الأولى من العملية العسكرية، إلى منزل العائلة في حي الدرج شرقي مدينة غزة.

ولم يمر شهر واحد حتى اضطر الدكتور إلى ترك حي الدرج والتوجه إلى حي الزيتون، لكنّ تقدُّم قوات الاحتلال إلى الحي دفع الدكتور إلى النزوح مجدداً إلى أحياء غربي غزة، وبعدها إلى حي الدرج من جديد، فتل الهوى، ثم إلى الدرج والزيتون وغربي غزة.. إلخ.

أما عن أصعب ما مر به الطبيب فكان في يوم السابع من يوليو/تموز الماضي عندما تلقى اتصالاً هاتفياً من نجله الأكبر محمد يخبره بأن قصفاً عنيفاً يتعرض له حي الدرج بالقرب من منزلهم. أغلق الدكتور خميس هاتفه وهرع إلى المكان ليجد "عشرات الآلاف من البشر يحملون شنطهم ويركضون هرباً باتجاه غربي غزة".

يضيف الدكتور: "سألت: ماذا يجري؟ أجابوا أن قصفاً تتعرض له ساحة الشوا والدرج والسدرة، وهناك عشرات الشهداء والجرحى، والناس يحملون شهداءهم ويمشون، عندها وصلت إلى البيت وحملت ما يمكن حمله واتجهت إلى غربي غزة بالقرب من منطقة الأندلسية التي وصلت إليها نحو الساعة التاسعة مساءً".

اضطر الدكتور إلى السكن في منزل حرقته قوات الاحتلال، بلا أي عفش أو تجهيز، وفي منتصف الليل، وإذ بالأحزمة النارية الإسرائيلية تنهال عليهم بالتزامن مع تقدم دبابات الاحتلال. كانت هذه اللحظات الأكثر "سوداوية" فيما مر به البروفيسور الغزي الذي نزح ليلاً إلى منطقة النصر وبعد أربعة أيام عاد إلى حي الدرج مجدداً.

ثمن البقاء

قُدمت للدكتور خميس قبل وفي أثناء الحرب عروض عدة للسفر والعمل خارج قطاع غزة، لكنه رجح البقاء في مدينة غزة كما رفض حتى النزوح جنوباً؛ "فمن تبقى من الأطباء الإخصائيين في قطاع غزة قلة قليلة، مما دفعني إلى الصمود والبقاء".

وحول الكيفية التي يتدبر بها الدكتور أموره المعيشية، يقول: "الناس في قطاع غزة مصدرهم للدخل جهة من أربع جهات: العمل مع السلطة في رام الله، أو الحكومة في غزة، أو وكالة أونروا، أو العمل مع مؤسسات دولية، وأنا لا أتبع أي جهة من هذه الجهات. والجامعة الإسلامية التي كنت أعمل فيها بروفيسوراً في كلية الطب لم أتلقَّ منها منذ بداية الحرب راتباً كاملاً واحداً، إنما دفعات لا تكفي حتى لأيام".

هذا الأمر دفع الدكتور خميس إلى "بيع بعض مقتنياتي، وبقايا مجوهرات زوجتي، والسيارة، وبعض الأشياء الثمينة التي نمتلكها، كما اضطررت إلى الاستدانة حتى نستطيع تغطية مصاريف هذه الفترة التي طالت وتفاقمت مأساتها".

أما عن آثار الحرب فتظهر بصورة واضحة على جسد الطبيب الذي فقد جزءاً كبيراً من وزنه بعد شهور من المجاعة التي تعرضت لها مناطق شمالي غزة، والنقص في المواد الغذائية والتموينية.

"جمل المحامل" في غزة

أعادت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة للفلسطينيين ذكرى النكبة، بعد أن عاشوا أحداثها مرة أخرى وبصورة مكثفة، هذه الاستعادة والمقارنة تمثلت في اضطرارهم الدائم إلى النزوح عن أماكن سكنهم، للنجاة من القصف الإسرائيلي.

عملية المقارنة هذه امتدت إلى الصور والرموز الفنية، من هنا جرت استعادة صورة "جمل المحامل" التي لا يكاد يخلو منزل فلسطيني منها، ومقارنتها مع صورة الدكتور خميس التي جرى تداولها في الفترة الأخيرة.

وحول حكاية الصورة يقول الدكتور خميس إنها جاءت بعد ليلة عصيبة اضطرت فيها العائلة إلى النزوح أكثر من مرة، وعند الصباح وفي أثناء توجه العائلة إلى حي النصر شمال غربي غزة. التقطت ابنة أخته الصورة التي علّق عليها الدكتور حينها بأن حالهم أصبح مثل قصة التغريبة الفلسطينية، في إشارةٍ إلى المسلسل السوري المشهور الذي تناول أحداث النكبة الفلسطينية.

وفي ختام حديثه مع TRT عربي، جدد الطبيب الفلسطيني تمسكه بالحياة والأمل، فبهذا السلوك وحده يرفض الدكتور خميس الإبادة ويتمرد عليها ويثبت جدارة الفلسطيني بالحياة، فما تسعى إليه الإبادة هو القضاء على حياة الشعب قبل القضاء على الشعب نفسه، وعندما يشعر الشعب بالأمل فإنه يستطيع الحياة حتى لو تحت نار الإبادة.