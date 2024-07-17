سياسة
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إقليم شمالي العراق يكشف تورط تنظيم PKK الإرهابي بالهجوم على مسؤول بحزب محلي
كشفت حكومة إقليم شمالي العراق، أمس الثلاثاء، أن تنظيم PKK الإرهابي هو من يقف وراء استهداف مسؤول في حزب KDP في منطقة كلار بمحافظة السليمانية، مؤكدة أنه يعرّض مستقبل المنطقة للخطر، وأن عملياته "لن تمر مرور الكرام دون محاسبة".
إقليم شمالي العراق يكشف تورط تنظيم PKK الإرهابي بالهجوم على مسؤول بحزب محلي
  إقليم شمالي العراق: إرهابيي PKK استهدفوا العديد من المدنيين وأعضاء قوات الأمن على مدى السنوات الثلاث الماضية / صورة: AA
17 يوليو 2024

وأفاد جهاز مكافحة الإرهاب شمالي العراق في منشور عبر منصة "فيسبوك" بأن إرهابيي PKK استهدفوا العديد من المدنيين وأعضاء قوات الأمن على مدى السنوات الثلاث الماضية، وحاولوا تنفيذ عدة عمليات اغتيال، وأوضح أن التنظيم هو من يقف خلف استهداف مسؤول حزب KDP في كلار "أكرم صالح"، الاثنين.

وأكد الجهاز أن التنظيم الإرهابي حرق أيضاً الأسواق العامة والمحلات في المنطقة، ملحِقاً الأضرار بالمواطنين، وشدد البيان على أنه يعرض مستقبل المنطقة للخطر، وأن عملياته "لن تمر مرور الكرام دون محاسبة"، منوهاً بأنه يتاجر أيضاً بالمخدرات ويروج لها على الصعيد الدولي.

في غضون ذلك، دعا الحزب الإسلامي العراقي بغداد لعمل مشترك مع تركيا ضد تنظيم PKK الإرهابي، معرباً في بيان عن قلقه من تنامي النشاطات الإرهابية للتنظيم على الأراضي العراقية، وأكد بالوقت ذاته أن وجود التنظيم وممارسته أعماله الإرهابية التي تستهدف الجارة تركيا تجهض جهود تطوير العلاقات معها على الصعيد السياسي والاقتصادي.

وتنفّذ تركيا عمليات لمكافحة تنظيم PKK الإرهابي الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط في دول في المنطقة بينها سوريا والعراق وإيران، إذ يتخذ التنظيم من جبال قنديل شمالي العراق معقلاً له، وينشط في عديد من المدن والمناطق والأودية، ويشن منها هجمات على الداخل التركي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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