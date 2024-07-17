سياسة
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بعد 4 أشهر.. إطلاق سراح نائب ترمب السابق عقب حبسه بتهمة ازدراء الكونغرس
أطلق سراح المستشار الاقتصادي السابق للبيت الأبيض لشؤون رئاسة دونالد ترمب، بيتر نافارو، من السجن في ميامي بعد أن أكمل أربعة أشهر من الاعتقال بتهمة ازدراء الكونغرس، وفق ما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.
بعد 4 أشهر.. إطلاق سراح نائب ترمب السابق عقب حبسه بتهمة ازدراء الكونغرس
أطلق سراح مستشار ترمب السابق بيتر نافارو من السجن بعد قضاء 4 أشهر بتهمة ازدراء الكونغرس / صورة: AFP
17 يوليو 2024

وقالت الشبكة إنه يتعين على نافارو أن يتوجه على الفور إلى ميلووكي بولاية ويسكونسن للمشاركة في المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري، المنعقد حتى يوم غد 18 يوليو/تموز، إذ جرى ترشيحه نيابة عن الحزب الجمهوري لعام 2024.

بدوره، قال مستشار السجن سام مانجل للشبكة إن نافارو، الذي يبلغ من العمر 70 عاماً، عمل كاتباً في مكتبة قانونية في أثناء وجوده في السجن، مضيفاً أنه "يتعين على الجميع العمل. لقد أعطاه ذلك فرصة للكتابة"، وتابع: "نافارو كان محبوباً ومحترماً من زملائه السجناء في أثناء وجوده في السجن".

وأُدين الخبير الاقتصادي لرفضه المثول أمام لجنة التحقيق التابعة للكونغرس في الهجوم على مبنى الكابيتول في واشنطن في 6 يناير/كانون الثاني 2021. وصدر الحكم نفسه على ما يسمى "الأيديولوجي" في عهد ترمب، ستيف بانون الذي بدأ يقضي عقوبته في الأيام الأخيرة في ولاية كونيتيكت.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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