وقالت الشبكة إنه يتعين على نافارو أن يتوجه على الفور إلى ميلووكي بولاية ويسكونسن للمشاركة في المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري، المنعقد حتى يوم غد 18 يوليو/تموز، إذ جرى ترشيحه نيابة عن الحزب الجمهوري لعام 2024.

بدوره، قال مستشار السجن سام مانجل للشبكة إن نافارو، الذي يبلغ من العمر 70 عاماً، عمل كاتباً في مكتبة قانونية في أثناء وجوده في السجن، مضيفاً أنه "يتعين على الجميع العمل. لقد أعطاه ذلك فرصة للكتابة"، وتابع: "نافارو كان محبوباً ومحترماً من زملائه السجناء في أثناء وجوده في السجن".

وأُدين الخبير الاقتصادي لرفضه المثول أمام لجنة التحقيق التابعة للكونغرس في الهجوم على مبنى الكابيتول في واشنطن في 6 يناير/كانون الثاني 2021. وصدر الحكم نفسه على ما يسمى "الأيديولوجي" في عهد ترمب، ستيف بانون الذي بدأ يقضي عقوبته في الأيام الأخيرة في ولاية كونيتيكت.