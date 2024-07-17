وقالت المديرية العامة لجهاز الدفاع المدني بقطاع غزة، في بيان مقتضب إن استهدافاً إسرائيلياً لتجمع مواطنين على شارع البحر بمنطقة الشاطئ شمالي مدينة غزة أوقع 3 شهداء وعدداً من الإصابات.

وواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته الجوية وهجماته المدفعية على مناطق مختلفة من قطاع غزة، يستهدف في غالبيتها مدنيين، حسب تصريحات سابقة للمكتب الإعلامي الحكومي.

في وقت سابق الأربعاء، أعلن متحدث الدفاع المدني في غزة، محمود بصل، في منشور عبر تليغرام استشهاد 9 فلسطينيين وإصابة عدد آخر جراء استهداف إسرائيلي بطائرة مسيّرة لتجمع للمواطنين مقابل مدرسة القاهرة في منطقة الرمال الشمالية بمدينة غزة.

وأفاد شهود عيان بأن شظايا الغارة التي نفذتها الطائرة الإسرائيلية تساقطت على النازحين في المدرسة وتسببت بأضرار داخلها، وأوضحوا أن المدرسة تحتضن آلاف النازحين، بينهم أطفال ونساء.

وفجر الأربعاء، قال مدير إدارة الإمداد والتجهيز في الدفاع المدني بغزة، محمد المغير، إن جيش الاحتلال شن مساء أمس، غارات عنيفة على النازحين في منطقة العطار غرب خان يونس، ومدرسة الرازي بمخيم النصيرات، وتجمّع للمدنيين بمحيط دوار الشيخ زايد شمال القطاع، ما أدى إلى استشهاد 48 شخصاً.

إلى ذلك، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، الأربعاء، ارتفاع عدد الوفيات المتأثرين بجراحهم نتيجة إغلاق إسرائيل معبر رفح منذ 72 يوماً إلى 292 فلسطينياً.

وقال المكتب في بيان: "ارتفع عدد الشهداء المتأثرين بجراحهم والذين حرمهم الاحتلال الإسرائيلي من السفر لتلقي العلاج في الخارج بسبب إغلاق الاحتلال معبر رفح الحدودي منذ 72 يوماً، إلى 292 شهيداً".

وأوضح أن المتوفين "ضمن الجرحى الذين كان يجب أن يتلقوا العلاج في مستشفيات خارج قطاع غزة، لكنهم استشهدوا وهم ينتظرون فتح معبر رفح للسفر". كما أشار إلى أنه "منذ إغلاق الاحتلال للمعبر، حُرم أكثر من 3500 مريض وجريح من السفر لتلقي العلاج في مستشفيات خارج قطاع غزة".

ولفت كذلك إلى "وجود 25 ألف طلب تحويلة مسجلة لدى وزارة الصحة تحت بند السفر لتلقي العلاج في الخارج، غير أن إغلاق معبر رفح يحرم هؤلاء من السفر للعلاج، ما يشكل خطر الموت على حياتهم ويهدد بقاءهم على قيد الحياة".

وتغلق إسرائيل معبر رفح جنوب القطاع منذ سيطرة الجيش عليه في 7 مايو/أيار الماضي، فيما أغلقت أيضاً معبر كرم أبو سالم أمام حركة دخول المساعدات في الخامس من الشهر نفسه.

وقال المكتب الإعلامي بغزة إن المنظومة الصحية في القطاع "تعاني أسوأ مراحلها في ظل خطة الاحتلال الإسرائيلي ونيته المُبيّتة بإسقاط المنظومة الصحية بالكامل، وإخراج جميع المستشفيات من الخدمة من خلال احتلالها أو استهدافها وتدميرها أو إحراقها وتفجيرها بشكل كامل".

واستشهد بوضع المنظومة الصحية المدمرة في عدد من المستشفيات بالقطاع بينها "مجمع ناصر الطبي (بمدينة خان يونس جنوب القطاع) والمستشفى الإندونيسي (شمال) وغيرها من المستشفيات التي أجبرها الاحتلال على الخروج من الخدمة الصحية وأرغم طواقمها على مغادرتها، وقتل منهم 500 كادر طبي واعتقل حتى الآن 310 في سجونه".

وأدان المكتب "إخراج الاحتلال الإسرائيلي معبر رفح عن الخدمة وحرمان أكثر من 25 ألف جريح ومريض من السفر لتلقي العلاج في الخارج"، داعياً كل المؤسسات الدولية والحقوقية إلى "إدانة هذه الجريمة النكراء التي تهدد حياة المرضى والجرحى".

وحمّل المكتب الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية "المسؤولية الكاملة عن استمرار إغلاق المعابر والمساهمة في تأزيم الواقع الإنساني والصحي في قطاع غزة، وبخاصة حرمان الجرحى والمرضى من تلقي العلاج في مستشفيات الخارج".

وطالب "المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية المختلفة وكل دول العالم الحر بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي وعلى الإدارة الأمريكية لفتح المعابر بشكل فوري وعاجل قبل وقوع كارثة إنسانية جديدة فوق الوضع الكارثي والمتأزم أصلاً في قطاع غزة".

في سياق متصل، كشف مفوض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فيليبي لازاريني، الأربعاء، أن إسرائيل قصفت في الأيام العشرة الماضية 8 مدارس على الأقل في غزة، 6 منها تابعة للوكالة.

وقال لازاريني في منشور على منصة "إكس"، "في حادثة شبه يومية، تعرضت 8 مدارس على الأقل للقصف في الأيام العشرة الماضية، 6 منها تابعة للأونروا"، مضيفاً أن "الحرب سلبت الفتيات والفتيان في غزة طفولتهم وتعليمهم".

وتابع: "التجاهل الصارخ للقانون الإنساني الدولي مستمر بلا هوادة، وقد انتُهكت جميع قواعد الحرب في غزة"، مشدداً في الوقت ذاته على أنه "يجب أن لا يصبح فقدان إنسانيتنا هو القاعدة الجديدة"، كما جدد مطالبته بوقف إطلاق النار فوراً.

وأرفق المنشور بصور تظهر الدمار الذي لحق بإحدى مدارس الأونروا جراء قصف إسرائيلي استهدفها، رغم اكتظاظها بالنازحين الذين لجؤوا إليها بحثاً عن الأمان.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل بدعم أمريكي حرباً على غزة أسفرت عن نحو 128 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وتواصل تل أبيب هذه الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح مدينة رفح جنوب غزة، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بالقطاع.