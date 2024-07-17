سياسة
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وزير الدفاع الإسرائيلي: الانتقال إلى حرب في لبنان سيكون سريعاً ومفاجئاً
هدّد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم الأربعاء، بشن حرب مع حزب الله في لبنان بشكل "سريع ومفاجئ وحاد جداً" حسبما أفاد إعلام عبري، مشيراً إلى الاقتراب من اتخاذ القرار.
وزير الدفاع الإسرائيلي: الانتقال إلى حرب في لبنان سيكون سريعاً ومفاجئاً
وزير الدفاع الإسرائيلي يهدّد بنقل الحرب من غزة إلى لبنان بشكل سريع ومفاجئ / صورة: وسائل إعلام عبرية
17 يوليو 2024

جاء ذلك خلال تفقد الوزير قوات الجيش على الجبهة الشمالية، إذ قدم قادته استعراضاً للوضع على الحدود مع لبنان وتطورات القتال ضد "حزب الله"، وفق القناة 12 الإسرائيلية الخاصة.

ونقلت القناة عن غالانت قوله: "نشن حرباً محدودة في الشمال (لبنان)، نستخدم جزءاً صغيراً من قوة الجيش الإسرائيلي"، مستدركاً: "لكن الأمور يمكن أن تتغير في ثانية، من جهد رئيسي في الجنوب (قطاع غزة) إلى جهد رئيسي في الشمال (لبنان) وهو أمر سيكون سريعاً ومفاجئاً وحاداً جداً".

وأضاف: "نقترب من اتخاذ القرار وسنعرف كيف نسير على الطريق الذي سيحقق الأمن لسكان الشمال (قرب حدود لبنان)". ولأكثر مرة، ألمح مسؤولون إسرائيليون حاليون وسابقون لاحتمال اندلاع حرب مع "حزب الله" في ظل التصعيد غير المسبوق الذي تشهده الحدود مع لبنان.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان أبرزها "حزب الله"، مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفاً يومياً في المنطقة الحدودية من الجانبين، خلّف مئات بين قتيل وجريح.

وترهن الفصائل وقف القصف بإنهاء إسرائيل حرباً تشنّها بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول؛ خلفت نحو 128 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 10 آلاف مفقود.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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