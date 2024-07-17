وأشار فيدان في مؤتمر صحفي عقب إتمام لقاءاته الرسمية في النيجر، برفقة وزيري الدفاع يشار غولر والطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بيرقدار، ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن، ورئيس مؤسسة الصناعات الدفاعية التابعة للرئاسة التركية خلوق غورغون، وأوزغور فولكان آغار مساعد وزير التجارة، إلى أن زيارته جرت برفقة وفد مميز، وأنهم عقدوا لقاءات مثمرة للغاية.

وأضاف أنه "تماشياً مع رؤية الرئيس رجب طيب أردوغان، أصبحت سياسة شراكتنا مع إفريقيا مؤسساتية أكثر يوماً بعد يوم"، مشدداً على أن علاقات التعاون بين تركيا والدول الإفريقية مستمرة في النمو بمجالات مثل الدبلوماسية والاقتصاد والمالية والأمن والدفاع والتعليم والصحة.

ولفت إلى أن تركيا لديها سفارات في 44 دولة إفريقية من أصل 54 بلداً بالقارة، مضيفاً أن تركيا بينما تطور علاقاتها مع إفريقيا، تركّز في الوقت نفسه على مصلحة ورفاهية الشعوب هناك.

وأكد الوزير التركي أن السلام والأمن والاستقرار في إفريقيا من أولويات تركيا، بخاصة منطقة الساحل التي باتت فيها مشكلة عدم الاستقرار والإرهاب مزمنة، مشيراً إلى أن بلاده تتبع سياسة تبادل خبراتها مع الدول الصديقة في مكافحة الإرهاب الذي يمثّل إحدى المشكلات الرئيسية للأفارقة.

بالإضافة إلى ذلك أفاد فيدان بأنه بحث خلال لقاءاته، ما يمكن أن تفعله تركيا في النيجر لتطوير صناعات الدفاع والاستخبارات في إطار الحرب ضد الإرهاب، أسوة بتعاونها مع الصومال.