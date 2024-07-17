سياسة
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الأمم المتحدة: يجب أن لا تكون المستشفيات جزءاً من الصراع في غزة
قال متحدث الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أمس الأربعاء، إن المستشفيات والمراكز الصحية يجب ألّا تكون جزءاً من الصراع في غزة.
الأمم المتحدة: يجب أن لا تكون المستشفيات جزءاً من الصراع في غزة
الأمم المتحدة: يجب أن لا تكون المستشفيات جزءاً من الصراع في غزة / صورة: AA
17 يوليو 2024

وأكد دوجاريك في مؤتمر صحفي ردّاً على مراسل الأناضول حول استهداف إسرائيل مستشفى الصداقة التركي-الفلسطيني، المركز الوحيد لعلاج مرضى السرطان بقطاع غزة، والتقاط الجنود الإسرائيليين صوراً تذكارية أمام المستشفى، أن الأمم المتحدة ترفض استهداف المرافق الصحية، وأنه يجب أن لا تكون المستشفيات مناطق صراع.

وقال إنه لم يرَ صور الجنود الإسرائيليين أمام مواقع البنى التحتية بعد تدميرها، مضيفاً: "مع ذلك، أعتقد أنها صادمة"، وأوضح أن جيش الاحتلال الإسرائيلي وقف اليوم جميع المساعدات الإنسانية المارّة من وادي غزة إلى مناطق شمال القطاع.

وأردف بأن هذا الأمر حال دون إيصال المساعدات إلى آلاف المحتاجين، مبيّناً أن عديداً من الأشخاص نزحوا من مدينة غزة اليوم.

والاثنين أعربت وزارة الخارجية التركية عن استيائها الشديد إزاء استهداف إسرائيل مستشفى الصداقة التركي-الفلسطيني.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول تشنّ إسرائيل بدعم أمريكي حرباً وحشية على غزة أسفرت عن نحو 128 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قرارَي مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة، وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بالقطاع.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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