سياسة
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البيت الأبيض يؤكد إصابة بايدن بكورونا ويقول إن الأعراض خفيفة
قال البيت الأبيض إن الفحوص أثبتت إصابة الرئيس الأمريكي جو بايدن بفيروس كوفيد-19 (كورونا) في أثناء رحلة إلى لاس فيغاس لحضور تجمع انتخابي يوم الأربعاء، مؤكداً أنه "يعاني أعراضاً خفيفة".
البيت الأبيض يؤكد إصابة بايدن بكورونا ويقول إن الأعراض خفيفة
البيت الأبيض يؤكد إصابة بايدن بكورونا ويقول إن الأعراض خفيفة / صورة: Reuters
17 يوليو 2024

وأعلنت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير إصابة الرئيس الديمقراطي البالغ من العمر 81 عاماً بفيروس كورونا بعد أن قال رئيس منظمة يونيدوس أمريكا، وهي منظمة لاتينية للحقوق المدنية، إن بايدن لن يتمكن من حضور حدث كان مزمعاً بسبب إصابته.

وقالت جان بيير: "تلقى (الرئيس بايدن) لقاح كوفيد والجرعة المعززة ويعاني أعراضاً خفيفة".

في سياق متصل ذكرت شبكة ABC نيوز يوم الأربعاء، أن زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر أبلغ الرئيس جو بايدن في اجتماع يوم السبت الماضي أنه سيكون من الأفضل للبلاد والحزب الديمقراطي إذا انسحب من السباق الرئاسي، في وقت تتزايد فيه دعوات انسحاب بايدن من سباق الرئاسة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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