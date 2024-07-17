وأعلنت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير إصابة الرئيس الديمقراطي البالغ من العمر 81 عاماً بفيروس كورونا بعد أن قال رئيس منظمة يونيدوس أمريكا، وهي منظمة لاتينية للحقوق المدنية، إن بايدن لن يتمكن من حضور حدث كان مزمعاً بسبب إصابته.

وقالت جان بيير: "تلقى (الرئيس بايدن) لقاح كوفيد والجرعة المعززة ويعاني أعراضاً خفيفة".

في سياق متصل ذكرت شبكة ABC نيوز يوم الأربعاء، أن زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر أبلغ الرئيس جو بايدن في اجتماع يوم السبت الماضي أنه سيكون من الأفضل للبلاد والحزب الديمقراطي إذا انسحب من السباق الرئاسي، في وقت تتزايد فيه دعوات انسحاب بايدن من سباق الرئاسة.