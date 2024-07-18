وأفاد البيان بأن وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار أجرى محادثات مع المسؤولين في النيجر التي يزورها برفقة وزير الخارجية هاكان فيدان ووزير الدفاع يشار غولر .

وأضاف البيان أن الوزراء الأتراك التقوا رئيس وزراء النيجر علي محمد الأمين زين خلال اجتماع عمل، وعقب اللقاء عقد الوزير بيرقدار اجتماعاً مع وزير المناجم النيجري عثمان أبارشي، ووزير النفط مهامان مصطفى باركة، ووزير الطاقة أمادو هاوا، قبل أن يلتقى الوفد التركي رئيس النيجر عبد الرحمن تشياني.

ووقّع الوزير التركي بيرقدار "إعلان نيات التعاون في مجال النفط والغاز الطبيعي"، الذي ينصّ على التعاون في مجال النفط والغاز الطبيعي بين البلدين.

وحسب الإعلان الموقع، من المخطط زيادة الحوار بين المؤسسات والشركات ذات الصلة في البلدين، وفي هذا السياق يهدف البرنامج إلى دعم وتشجيع الشركات التركية في تطوير حقول النفط والغاز الطبيعي في النيجر، وستُواصل الأعمال المخطط لها ضمن جدول زمني معين.