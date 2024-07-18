سياسة
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اتفاق "إعلان نيات" بين تركيا والنيجر للتعاون بمجال النفط والغاز
وقّعت تركيا والنيجر على إعلان نيات حول التعاون في مجال النفط والغاز الطبيعي، وفقاً لبيان لوزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية أمس الأربعاء.
اتفاق "إعلان نيات" بين تركيا والنيجر للتعاون بمجال النفط والغاز
وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار يوقع اتفاقاً حول التعاون في مجال النفط والغاز الطبيعي مع المسؤولين في دولة النيجر / صورة: ِAA
18 يوليو 2024

وأفاد البيان بأن وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار أجرى محادثات مع المسؤولين في النيجر التي يزورها برفقة وزير الخارجية هاكان فيدان ووزير الدفاع يشار غولر .

وأضاف البيان أن الوزراء الأتراك التقوا رئيس وزراء النيجر علي محمد الأمين زين خلال اجتماع عمل، وعقب اللقاء عقد الوزير بيرقدار اجتماعاً مع وزير المناجم النيجري عثمان أبارشي، ووزير النفط مهامان مصطفى باركة، ووزير الطاقة أمادو هاوا، قبل أن يلتقى الوفد التركي رئيس النيجر عبد الرحمن تشياني.

ووقّع الوزير التركي بيرقدار "إعلان نيات التعاون في مجال النفط والغاز الطبيعي"، الذي ينصّ على التعاون في مجال النفط والغاز الطبيعي بين البلدين.

وحسب الإعلان الموقع، من المخطط زيادة الحوار بين المؤسسات والشركات ذات الصلة في البلدين، وفي هذا السياق يهدف البرنامج إلى دعم وتشجيع الشركات التركية في تطوير حقول النفط والغاز الطبيعي في النيجر، وستُواصل الأعمال المخطط لها ضمن جدول زمني معين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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