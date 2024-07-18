وأفاد مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الشمالية في فلوريدا بأن جيسون باتريك ألداي البالغ من العمر 39 عاماً اعتُقل الاثنين، مضيفاً في بيان أنّ ألداي من كوينسي بولاية فلوريدا "بعث برسائل تهديد ووجّه تهديدات إلى الرئيس جو بايدن ومسؤولين فيدراليين آخرين".

ووفقاً للشكوى الجنائية، وجّه ألداي تهديداته إلى بايدن في أثناء دخوله منشأة للصحة العقلية في تالاهاسي بولاية فلوريدا الشهر الماضي، ويُزعَم أنه وجّه مزيداً من التهديدات في منشورات على منصّة إكس.

في سياق متصل، أُصيبَ المرشح الجمهوري والرئيس الأمريكي السابق دونابد ترامب البالغ 78 عاماً، في أذنه عندما فتح مسلَّح النار خلال تجمُّع انتخابي يوم السبت، في بتلر بولاية بنسلفانيا. وقُتل المسلّح توماس ماثيو كروكس البالغ 20 عاماً وأحد المشاركين في التجمّع الانتخابي برصاص قنّاصة الخدمة السرّية.