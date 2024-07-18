سياسة
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السلطات الأمريكية تعتقل رجلاً في فلوريدا بعد توجيهه تهديدات إلى بايدن
قالت السلطات الأمريكية أمس الأربعاء، إنها ألقت القبض على رجل في فلوريدا بتهمة توجيه تهديدات إلى الرئيس الأميركي جو بايدن، بعد أيام فقط على محاولة اغتيال منافسه الجمهوري دونالد ترمب.
السلطات الأمريكية تعتقل رجلاً في فلوريدا بعد توجيهه تهديدات إلى بايدن
السلطات الأمريكية تعتقل رجلاً في فلوريدا بعد توجيهه تهديدات إلى بايدن / صورة: Reuters
18 يوليو 2024

وأفاد مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الشمالية في فلوريدا بأن جيسون باتريك ألداي البالغ من العمر 39 عاماً اعتُقل الاثنين، مضيفاً في بيان أنّ ألداي من كوينسي بولاية فلوريدا "بعث برسائل تهديد ووجّه تهديدات إلى الرئيس جو بايدن ومسؤولين فيدراليين آخرين".

ووفقاً للشكوى الجنائية، وجّه ألداي تهديداته إلى بايدن في أثناء دخوله منشأة للصحة العقلية في تالاهاسي بولاية فلوريدا الشهر الماضي، ويُزعَم أنه وجّه مزيداً من التهديدات في منشورات على منصّة إكس.

في سياق متصل، أُصيبَ المرشح الجمهوري والرئيس الأمريكي السابق دونابد ترامب البالغ 78 عاماً، في أذنه عندما فتح مسلَّح النار خلال تجمُّع انتخابي يوم السبت، في بتلر بولاية بنسلفانيا. وقُتل المسلّح توماس ماثيو كروكس البالغ 20 عاماً وأحد المشاركين في التجمّع الانتخابي برصاص قنّاصة الخدمة السرّية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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